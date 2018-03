È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni del 13 marzo 2018: Angelica tradisce Orlando?

È arrivata la felicità 2, anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv su Rai 1. Orlando inizia a mostrare una forte gelosia verso il medico di Angelica.

E' arrivata la felicità, in prima Tv assoluta su Rai 1

È ARRIVATA LA FELICITÀ 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2018, andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata di È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta. Sarà composta dal nono e decimo episodio, dal titolo "Quando hai cambiato acconciatura" e "Quando ho cominciato ad affidarmi troppo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la relazione fra Angelica e Orlando sembra scorrere a gonfie vele, nonostante la malattia della donna abbia avuto conseguenze importanti per tutta la famiglia. Giuseppe e Giovanna invece sembrano arrivati ormai ai ferri corti e non passa giorno che non manifestino i chiari sintomi di una forte crisi in atto. Giovanna decide così di trasferirsi a casa di Valeria per qualche tempo, scegliendo di dedicarsi alle cure del nipote. Il rapporto fra la suicera e Rita tuttavia non è migliorato, tanto che la compagna di Valeria inizia ad essere sempre più insofferente per la sua presenza in casa. La moglie però la rassicura sul fatto che si tratti solo di una situazione passeggera e che presto il padre e la madre torneranno quelli di un tempo. Don Bernando del resto potrebbe convincere Giovanna a riallacciare i rapporti con il marito, ma la donna ascolta la conversazione fra le due ragazze di nascosto e non esita a dire la sua. Ha infatti deciso di lasciare Giuseppe per sempre.

Nel frattempo, Orlando inizia a valutare seriamente di poter chiedere la mano della moglie. E' convinto però che occorra fare le cose in grande. Per questo approfitta del momento della colazione a letto per presentarsi al capezzale della moglie e svegliarla con la sua proposta. Angelica è felicemente sorpresa, ma rimane anche confusa quando Orlando le comunica che diventeranno marito e moglie nell'immediato. Risvegliato dal suo sogno ad occhi aperti, Orlando continua a fantasticare su quello che secondo il suo punto di vista sarà il momento perfetto. Decide quindi di coinvolgere Nunzia nel suo piano: una volta scelto l'anello giusto, propone ad Angelica di seguirlo per due giorni ad Amalfi. Una volta ricreata l'atmosfera giusta, complice la costa mozzafiato, Orlando farà quindi il passo decisivo. Angelica però reagirà in modo del tutto inaspettato ed istintivamente rifiuta la proposta. La donna infatti crede che il compagno stia agendo solo in base alla sua malattia e non perché la ami davvero. Chiariti i dubbi, Angelica deciderà alla fine di parlare con Orlando dei suoi timori. Solo così, guardandolo negli occhi, potrà realizzare di essersi in realtà sbagliata. Il compagno la ama davvero e non intende trascorrere un altro giorno lontano da lei.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 9 "QUANDO HAI CAMBIATO ACCONCIATURA"

Negli episodi di questa sera, vedremo gli effetti della malattia su Angelica. Le cure infatti le provocheranno una perdita di capelli, di cui si accorgerà grazie alla caduta improvvisa di una ciocca. Con l'aiuto della sorella e di Giovanna, decide alla fine di tagliare tutti i capelli e di sostituire la chioma con una parrucca, per evitare di assistere ad un lento peggioramento. Nel frattempo, Orlando continua i preparativi del suo matrimonio, ma scopre che la compagna ha deciso di invitare alla cerimonia anche il dottor Ravalli, che si sta occupando del suo caso.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 10 "QUANDO HO COMINCIATO AD AFFIDARMI TROPPO"

Sempre più convinto che Angelica nutra per il medico qualcosa di più e che il loro rapporto non sia solo quello fra dottore e paziente, Orlando continuerà a mostrare una forte gelosia verso il suo presunto rivale. Angelica infatti sembra sempre molto emozionata poco prima di ogni visita, cosa che fa insospettire ancora di più il compagno. Ottenute quelle che crede delle prove certe del tradimento, Orlando decide di affrontare Angelica a viso aperto. La reazione della donna tuttavia è eclatante e gli mollerà un sonoro ceffone. Capito il proprio errore, il compagno sceglie quindi di porgerle le sue scuse. Durante la notte però Angelica parla nel sonno e fa proprio il nome di Ravalli.

