Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Cannagate, lite: "Tu sei fuori di testa" (Isola dei Famosi 2018)

Scoppia la lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. La conduttrice perde le staffe e accusa l'ex naufraga: "Sei fuori di testa!"

13 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi contro Eva Henger all'Isola 2018

Si scatena il finimondo nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Una lite, uno scontro senza precedenti quello che vede protagoniste Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Tutto nasce dall'ingresso in studio di Paola Di Benedetto e con l'apertura della questione canna-gate. La conduttrice chiede sia a Paola che a Filippo Nardi la propria versione dei fatti, chiamando in causa anche Eva Henger. Quest'ultima lamenta però l'incoerenza della produzione e della stessa Marcuzzi che, dopo aver dichiarato di non voler più parlare della vicenda, affidandola alle "giuste sedi" se ne riparli puntualmente ogni puntata. Una dichiarazione che fa infuriare Alessia che perde le staffe. La conduttrice, furiosa, lascia la sua postazione e ogni freno per svelare ciò che pensa davvero sulla Henger.

Alessia Marcuzzi contro Eva Henger: "Non fare la santarellina!"

"Io non sono mai stata moralista, né con te né con tua figlia. Per questo non fare la finta santarellina con me Eva. - esordisce Alessia Marcuzzi, dopo aver notato un atteggiamento molto rigido e accusatorio di Eva Henger; così continua - Questa è la mia trasmissione, perdonami, poi tu vai a parlare dove vuoi che vai anche troppo". Le frecciatine della Marcuzzi si susseguono e si fanno sempre più dure: "Tu sei andata dappertutto a parlare di questa cosa, noi non ne abbiamo parlato mai e tu che vieni a dire a me che noi ne parliamo sempre tu per me stai fuori di testa. Io ho fatto di tutto anche con tua figlia quando hai partecipato all'Isola, per essere carina con tua figlia e non ho mai fatto discorsi moralisti nei tuoi confronti, quindi sono molto arrabbiata." Nessuna replica da parte di Eva che solamente smentisce che fosse quello l'intento delle sue parole.

