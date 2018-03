Amici 17/ Verso il serale: la delusione di Luca Vismara e le confessioni di Vittorio

Amici 17, verso il serale: la prima maglia verde non è stata ancora assegnata. Luca Vismara esprime la sua delusione nei confronti dei compagni mentre Vittorio parla con Luca Tommassini.

13 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Luca Vismara

Mancano solo tre settimane alla prima puntata del serale di Amici 17 e la prima maglia verde non è stata ancora assegnata. Nel corso dello speciale di sabato scorso, Maria De Filippi ha tentato di trovare una soluzione alle diverse idee dei professori non arrivando, però, a nessun risultato al punto che ha annunciato dei cambiamenti per l’assegnazione dei posti al serale non potendo contare sull’unanimità della commissione degli insegnanti. Oltre ai professori, anche gli allievi hanno espresso la propria idea su chi dovrebbe accedere al serale. Chi è rimasto fuori da tutte le scelte è Luca Vismara che, dopo la puntata, ha espresso il proprio risentimento nei confronti dei compagni. Dopo essersi sfogato con Grace, altra esclusa, ha deciso di parlare apertamente con gli amici. Luca, in particolare, si è scagliato contro il Biondo ed Emma che considerava amici e dai quali si sarebbe aspettato un po’ di sostegno. "Ci sono rimasto male, pensavo che il mio nome lo faceste", ha detto il cantante che, dopo i duri scontri con Zerbi, si sente abbandonato anche dai compagni. A pochi giorni dall’inizio del serale, dunque, la tensione aumenta.

LE CONFESSIONI DI VITTORIO

Tra i ballerini, chi ha vissuto momenti importanti all’interno della scuola di Amici 17 è sicuramente Vittorio che ha rischiato più volte di lasciare la scuola riuscendo, tuttavia, sempre a difendere il proprio banco. Il sogno di Vittorio è riuscire a conquistare una maglia per il serale anche per una rivincita personale con la propria famiglia. Vittorio, infatti, al direttore artistico Luca Tommassini che, in questi giorni, sta incontrando tutti gli allievi per conoscerli meglio e creare intorno a loro lo show del serale, ha confessato di aver vissuto dei momenti di tensione con la madre quando ha scelto di lasciare l’università per inseguire il sogno della danza. Un percorso diametralmente opposto a quello del direttore artistico che, invece, nel corso della sua carriera, ha sempre avuto il sostegno della madre. Vittorio, dunque, riuscirà a riconquistare la fiducia della mamma?

