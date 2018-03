Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald / Trailer video, prime immagini del film con Eddie Redmayne

Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald, trailer video: arrivano le prime immagini del film con Eddie Redmayne e Johnny Depp, diretto da David Yates, nelle sale dal 15 novembre 2018.

13 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald, trailer

L'uscita di Animali Fastici 2: i crimini di Grindelwald è programmata per il 15 novembre di quest'anno con la possibilità da oggi di vedere le prime immagini con l'uscita del teaser trailer. Nel cast vedremo ancora una volta Eddie Redmayne e ci sarà molto più spazio rispetto al primo capitolo anche di Johnny Depp che interpreta appunto quel Grindelwald che dà il titolo al film. Inoltre sono diversi gli attori che debuttano in questo secondo capitolo, tra i quali spunta il nome di Jude Law. Un film che piacerà sicuramente ai fan di Harry Potter perché va ricordato che questa saga è una sorta di spinoff del film con il noto maghetto, ambientato alcuni decenni prima di questo. Sui social intanto arrivano i primi commenti entusiastici da parte del pubblico che non vede l'ora di vedere il film uscire al cinema, anche se si dovrà aspettare non poco tempo.

IL SUCCESSO DEL PRIMO CAPITOLO

Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald uscirà nelle sale cinematografiche italiane a metà novembre prossimo, sulla scia del successo del primo capitolo. Animali Fantastici e dove trovarli era uscito nel 2016 diretto da David Yates proprio come il secondo capitolo. La sceneggiatura così come il soggetto erano stati curati da J.K.Rowling che è nota soprattutto per la creazione della serie di Harry Potter che ha portato alla nota saga cinematografica. Il protagonista del film è uno splendido Eddie Redmayne che ha interpretato il ruolo di Newt Scamander. Nel cast troviamo inoltre Katherine Waterson, Dan Folger, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmne Ejogo, Ron Perlman, Colin Farrell e Johnny Depp. Il botteghino ci parla di ben 234 milioni di dollari incassati in nord America e addirittura 580 nel resto del mondo per un totale di circa 814. Il budget di 180 milioni spesi per la produzione è stato quindi di gran lunga superato.

