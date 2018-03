Ascolti tv 12 marzo, dati Auditel/ Il Commissario Montalbano (in replica), asfalta L’Isola dei Famosi

Il Commissario Montalbano vince la serata

Cosa hanno visto i telespettatori nella serata di ieri, 12 marzo? Per scoprirlo, andiamo ad analizzare i nuovi dati auditel, riguardanti appunto i programmi più visti nelle scorse 24 ore. Clamorosa sconfitta de L’Isola dei Famosi, in onda ieri sera con una nuova puntata su Canale 5. Il realy show isolano ha perso il confronto con il rivale diretto, Rai Uno, che ieri ha trasmesso una replica de Il Commissario Montalbano, nota serie tv con protagonista il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Per il primo canale della tv di stato un clamoroso successo, visto che la media di spettatori è stata di 6.9 milioni, con picchi di oltre sette milioni e mezzo, per uno share che è oscillato fra il 28 e il 32%. Insomma, un successo davvero impressionante, sia perché si trattava di una puntata già trasmessa, sia perché L’Isola dei Famosi ha quasi sempre trionfato durante la propria serata.

BENE RED 2 E ALDO MORO

Il programma di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, si è invece accontentata di 4.4 milioni di spettatori, per uno share pari al 23%, in leggero calo rispetto al 25% della scorsa settimana. Su Italia Uno vi era Red 2, noto film con protagonista Hannibal The Cannibal, che ha chiuso al terzo posto in classifica, con un milione e mezzo di telespettatori circa, per uno share pari al 6%. Bene anche La7, che ieri ha dedicato la prima serata ad una speciale puntata di Atlantide sul rapimento di Aldo Moro, avvenuto 40 anni fa: per il noto caso di cronaca nera che sconvolse all’epoca l’Italia, il 3.2% di share, per circa 800mila spettatori. Infine per quanto riguarda il programma di “Rai Uno, Che fuori tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio in seconda serata, 1.4 milioni di spettatori con il 12.7% di share, numeri ancora bassi rispetto alle attese.

