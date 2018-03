BEAUTIFUL/ Caroline chiarisce le sue intenzioni: vuole riprendersi Thomas! (Anticipazioni 13 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 marzo: Caroline è tornata a Los Angeles e ha le idee molto chiare sui suoi sentimenti per Thomas. Sally comincia a tremare?

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Linsey Godfrey - Caroline

La puntata di Beautiful di oggi riprenderà dal ritorno a Los Angeles di un personaggio assente da diversi mesi. Caroline, dopo che la notizia della paternità di Douglas è diventata di dominio pubblico, aveva deciso di lasciare per qualche tempo la città, trasferendosi dalle sue mamme a New York. Thomas l'aveva seguita ma era rientato solo in California, lamentandosi di come la sua ex amante avesse ancora bisogno di tempo per decidere quale svolta dare alla sua vita. Quanto accaduto a Thomas da allora, è fatto noto: il rampollo Forrester, che sperava di formare una famiglia insieme a Caroline e Douglas, ha conosciuto e si è innamorato di Sally. Ma quale sarà il punto di vista di Caroline sulla questione? Quest'oggi il figlio di Ridge rivedrà dopo tanto tempo Caroline e Douglas. Steffy sarà presente in questo momento molto toccante, nel quale il padre potrà riabbracciare il suo piccolo. Ma poco dopo, la Spencer vorrà mettere le cose in chiaro...

BEAUTIFUL: CAROLINE VUOLE RICONQUISTARE THOMAS

Nell'appuntamento odierno di Beautiful, Steffy e Caroline avranno modo di parlare da sole. Sarà allora che la prima racconterà alla cugina quanto accaduto tra il fratello e Sally, precisando di non gradire affatto tale relazione. Sarà allora che Caroline ammetterà di non avere mai smesso di sperare in un ricongiungimento tra lei e Thomas che potrebbero formare una famiglia e unita insieme al figlio Thomas. Di diverso avviso, però, sarà il diretto interessato che poco dopo si confronterà con Sally riguardo il ritorno della Spencer a Los Angeles. Lo stilista metterà le cose in chiaro con la sua fidanzata, tranquillizzandola sui suoi sentimenti: non c'è nessun rischio che lui torni da Caroline perché lui ama soltanto Sally e la loro relazione non subirà nessuna ripercussione in tal senso. Eppure il sospetto che il ritorno della nipote di Bill non sia casuale sarà inevitabile tra i fan della soap americana.

© Riproduzione Riservata.