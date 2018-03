BELEN RODRIGUEZ / Il cambiamento nel volto di Andrea Iannone: l'ironia esplode sul web

Belen Rodriguez ha plasmato Andrea Iannone, facendolo diventare un sosia di Fabrizio Corona? Il cambiamento è evidente e l'ironia esplode sul web.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

La presenza di Belen Rodriguez e Andrea Iannone nella puntata di C'è posta per te dello scorso sabato ha scatenato l'ironia, e anche qualche polemica, da parte del popolo del web che ha notato più di qualche cambiamento nel look del pilota della Suzuki. E non parliamo del suo abbigliamento, che di sicuro può beneficiare delle opinioni di una delle modelle più famose del momento. Oggetto di discussione è infatti l'aspetto fisico del campione di Vasto, il cui volto presenta delle strane novità, molte delle quali lo rendono del tutto somigliante ad ex fiamme dell'argentina. Paragonandolo infatti alle foto presenti sul web riguardanti gli inizi della sua carriera è impossibile non notare gli strani cambiamenti che difficilmente possono essere giustificati con la semplice età più matura: dal rimodellamento del naso diventato improvvisamente più sottile, all'arrotondamento del mento aguzzo fino alle labbra sottili, diventate a sorpresa ben più carnose. La rincorsa al ritocchino sembra più che evidente: è stata davvero Belen a consigliargli una simile decisione?

BELEN RODRIGUEZ E IL CAMBIAMENTO DI ANDREA IANNONE

Cosa c'è davvero dietro al cambiamento di Andrea Iannone, evidenziato durante la sua partecipazione a C'è posta per te insieme a Belen Rodriguez? Il web fatica a nascondere la sua ironia, soprattutto nel notare quanto il pilota della Suzuki sia diventato una copia carbone di Fabrizio Corona, ex di Belen. Ma anche i precedenti compagni Stefano De Martino e Marco Borriello presentano più di qualche similitudine con Iannone: è dunque la showgirl a plasmarli a suo piacimento? È questo il commento degli immancabili haters, convinti che non si possa pensare solo ad un semplice caso: "Belen sei bellissima, Iannone un pochino rifatto ma vabbé... dai, non posso negare che siete una gran coppia" , "La coronizzazione è completata. Ormai è Andrea è identico a Corona, fatico persino a riconoscerlo, potranno anche negarlo ma stento a pensare che sia una trasformazione naturale".

