Ballando con le Stelle 2018 / Problemi per Giovanni Ciacci e nuovo sfogo per Carolyn Smith sul tumore

Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni e news. In arrivo cambiamenti per Giovanni Ciacci? Le critiche continuano, intanto Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore

13 marzo 2018

Sabato scorso, in prima serata su RaiUno, Milly Carlucci ha condotto la prima puntata di Ballando con le stelle 2018. Chi si aspettava una puntata priva di polemiche e di scontri si è dovuto ricredere dopo poco, e soprattutto dopo l'esibizione di Giovanni Ciacci che, ancora oggi, fa discutere. Per la prima volta nello show di RaiUno infatti una coppia è composta da due uomini, una novità che però non è piaciuta a tutto il pubblico e ha scatenato molte critiche per "l'inestetismo della coppia". "Decisamente NO! Non lo trovo per niente estetico. E queste "primedonne" mi danno i nervi! Comunque BRAVO Todaro, come sempre c'ha na' pazienza" è il commento di una telespettatrice che riassume il pensiero molti di fronte alla coppia composta da Ciacci e Todaro che, pur destando le simpatia del pubblico di Ballando, non convince in questo "accoppiamento" per le esibizioni.

LO SFOGO DI CAROLYN SMITH

Ma un'altra novità, purtroppo molto spiacevole, ha alterato l'armonia della prima puntata di Ballando con le stelle e continua a farlo. Il tumore di Carolyn Smith è tornato e, proprio nelle ultime ore, sul web la danzatrice di Glasgow ha svelato di aver rischiato il peggio durante la chemioterapia. “Sto piangendo leggendo il tuo messaggio – scrive la Smith in risposta su Instagram ad una fan – Ti capisco […] Io ho perso mia suocera nel febbraio del 2016, emorragia cerebrale, mio suocero a marzo e mio padre a giugno per il cancro. Tutto durante il mio percorso INTRUSO; è devastante. Non capisco come può succedere una tragedia come quella di tua mamma”. Poi ha aggiunto: “A me è successo a metà chemio che mi si è bloccato il respiro, si è bloccato tutto il corpo e non riuscivo a chiedere aiuto. Per mia fortuna un medico stava entrando nella stanza, mi ha visto e salvata”.

