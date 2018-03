CHECCO ZALONE E ZUCCHERO / Video, l'attore sale sul palco durante il concerto di Bari e intona 'Angela'

Checco Zalone è salito sul palco durante il concerto di Zucchero a Bari e ha intonato la sua canzone 'Angela' divertendo sia l'artista che il pubblico presente nel palazzetto.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Checco Zalone

Divertente siparietto ieri sera durante la tappa barese del 'Wanted tour' di Zucchero Fornaciari: il grande appassionato di musica Checco Zalone, che si trovava al Palaflorio per seguire il concerto, è infatti salito sul palco, esibendosi in una delle sue canzoni diventate celebri del suo repertorio grazie al suo film 'Cado dalle nubi'. L'attore ha fermato l'esibizione del cantante emiliano e ha chiesto di poter avere una chitarra per cimentarsi davanti a migliaia di persone, letteralmente in delirio per il suo intervento. È stato proprio Fornaciari a consegnare la sua chitarra all'ospite a sorpresa ed è apparso visibilmente divertito da questa inaspettata incursione. Checco si è quindi informato con il pubblico: "La sapete o sapete solo le sue? Cioè sapete le sue ma poi anche quelle belle? Tutti i musicisti sul palco sono americani, quindi si stanno chiedendo: ma chi è questo qui?". Dopodiché ha cominciato ad intonare 'Angela', la colonna sonora del suo famosissimo film conosciuta da tutto il pubblico presente all'evento.

Checco Zalone interrompe il concerto di Zucchero

Checco Zalone ha interrotto il concerto di Zucchero a Bari e ha cominciato ad intonare la sua canzone, seguito dalla ovazione del pubblico (che a quanto pare conosce molto bene i brani scritti dal proprio compaesano). Lo stesso Zucchero, che poco prima aveva ceduto la chitarra al suo ospite, passeggiava nel palco battendo le mani e canticchiando la melodia. L'incursione è terminata in fretta, con delle parole che il solo Zalone poteva pronunciare: "Forse Zucchero non lo sa, ma non mi sono mai esibito gratis. Quindi ciao". Tanti gli applausi del suo pubblico, così come quelli di Fornaciari per uno dei momenti più esilaranti della serata (clicca qui per vedere il video). Archiviata la data barese, Zucchero si sposterà questa sera all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, Bologna.

