Chiara Ferragni incinta/ Nuove complicazioni? "Il liquido amniotico di Leone era più basso del solito"

13 marzo 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

Sono giorni di attesa ma anche di preoccupazione per Chiara Ferragni e Fedez. La fashion blogger e creatrice del marchio "The Blonde Salad" è a Los Angeles in attesa dell'arrivo di Leone, previsto per aprile, ma continua il suo riposo forzato a causa di alcune complicazioni. Chiara si sta dedicando ai monitoraggi che precedono il parto e, proprio ieri, è stata per lei una giornata complicata, come lei stessa racconta attraverso delle storie su Instagram. “Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto... - racconta la Ferragni, che continua - Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così contenta che Fedez e i miei amici mi abbiano fatto ridere e non spaventare... E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles”.

CHIARA FERRAGNI, RIPOSO PRIMA DELLA NASCITA DI LEONE

Al suo fianco c'è sempre Fedez, che non lascia la sua Chiara neppure per un attimo e che vive ormai a Los Angeles con lei, tanto da aver iniziato a prendere lezioni di inglese. D'altronde per Chiara Ferragni questo è un periodo davvero speciale, così come lo è per i suoi tantissimi fan che stanno scoprendo una parte inedita di lei, più "umana", sensibile e lontana dai riflettori. D'altronde la fashion blogger ha deciso di prendere un periodo di totale riposo, mancando ad alcuni importanti eventi di moda e non che l'avrebbero vista grande protagonista. A fare le sue veci c'è la sorella minore, Valentina Ferragni, che come lei si sta facendo largo nel mondo della moda.

