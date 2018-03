Corna all'Isola dei Famosi 2018?/ Mattino 5, insinuazioni e risatine sui naufraghi “fedifraghi”

Due naufraghi impegnati al di fuori del programma si sono lasciati andare alla passione, i rumors sono stati confermati oggi a Mattino 5 con un possibile nome, quello di chi?

13 marzo 2018 Hedda Hopper

Amaurys Perez

Scoop degli scoop a Mattino 5 dove oggi si è parlato di Isola dei Famosi e, in particolare, della famosa questione delle corna e del tradimento. Da un po' di giorni si parla di due naufraghi "fortemente impegnati al di fuori del programma" pronti a consolarsi a vicenza. Si è parlato di notti d'amore lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti ma oggi a Mattino 5 sembra essersi alzato questo velo svelando un possibile nome del traditore. Naturalmente tutto è da prendere con le pinze e nessuno ha fatto ufficialmente il nome dei due protagonisti ma una serie di battutine e sorrisini tra gli opinionisti in studio al cospetto di Federica Paniccuci hanno lasciato intendere qualcosa di più.

CHI HA TRADITO CHI?

Ad aprire il tema è stato il video dell'incontro romantico tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. In studio si parla dell'amore che trionfa ma anche del fatto che la bella naufraga è partita con il cuore davvero un po' sotto sforzo per via di una serie di dubbi sul suo ruolo, la sua vita e suo marito. A quanto pare essere diventata leader sull'Isola dei Famosi deve averle fatto aprire la mente e l'abbraccio di ieri potrebbe aver spazzato via ogni dubbio con il suo "Ti Amo" gridato a gran voce. Al ritorno in studio Vladimir Luxuria ha punzecchiato proprio Flavio Montrucchio invitandolo ad essere poco geloso del fatto che Perez abbia scelto la Mancini per Isla Bonita. A rincarare la dose del pettegolezzo ci ha pensato il giornalista di Chi, Valerio Palmieri, con un laconico: "Hai preso un palo" lasciando intendere che i due "appassionati" naufraghi non sono Alessia Mancini e Amaurys Perez, almeno in parte. Questo significa che uno dei due si è lasciato andare alla passione con un'altra persona (a sua volta impegnata) sull'Isola dei Famosi?

