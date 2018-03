Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5/ Video, l'incontro tra Rosa Perrotta e il padre la commuove

Federica Panicucci si scioglie in lacrime a Mattino 5 dopo il video che riproponeva l'incontro di Rosa Perrotta e suo padre all'Isola dei Famosi. Cosa le è successo?

13 marzo 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

Se nei giorni scorsi “La Barbie over" (come l'ha etichettata Sonia Bruganelli) era inca**atissima per via di quello che è successo con il suo collega reo di aver sforato il suo spazio, oggi l'abbiamo rivista in lacrime, nella sua versione dolce e sognante. Federica Panicucci si scioglie a Mattino 5 e non per via di un altro scontro o delle polemiche che ne sono seguite ma per tutto quello che è successo all'Isola dei Famosi ieri sera e, in particolare, per l'incontro tra Rosa Perrotta e suo padre. Stefano de Martino ha portato la naufraga all'incontro con l'uomo della sua vita con tanto di benda pronta a coprirle gli occhi ma nel momento in cui è riuscita finalmente a guardare negli occhi suo padre è scoppiata in un pianto liberatorio. La commozione è scesa in studio tra gli opinionisti di Mattino 5 e sulla stessa conduttrice che non è riuscita più a parlare.

ECCO IL MOTIVO DELLE LACRIME DI FEDERICA PANICUCCI

Federica Panicucci si è commossa vedendo l'abbraccio tra i due e soprattutto le parole di Carmen Di Pietro pronta a ribadire il fatto che i nostri cari ci mancano sempre soprattutto quando c'è qualcosa di irrisolto. A quanto pare tra il papà e Rosa non era tutto rose e fiori prima della partenza ma il mega abbraccio di ieri potrebbe davvero aver risolto le cose. Federica Panicucci era molto legata al suo papà scomporsa nel settembre del 2016, poco più di un anno fa. Proprio questo suo ricordo deve averla sconvolta e travolta in diretta e i fan non possono far altro che stringersi intorno a lei. Clicca qui per vedere il video del momento.

