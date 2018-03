Francesco Monte torna a Uomini e donne? / Ma se il flirt con Paola Di Benedetto fiorisce c'è un'ipotesi...

Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? La liason con Paola di Bendetto lo frena ma potrebbe trattarsi solo di un bluff per spazzare via il canna gate, ecco le ultime rivelazioni

13 marzo 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Paola di Bendetto

Arrivò il giorno in cui il ritorno di Paola di Benedetto aprì nuovi scenari per la vita di Francesco Monte. L'ex tronista e naufrago dei record è ormai tornato da oltre un mese per combattere la sua battaglia (anche se non si vede bene) contro la sua accusatrice Eva Henger. Il discorso si va via via sgonfiando e dalle accuse a Monte si è passati ad un giro più ampio e, soprattutto, ad una produzione consenziente e pronta ad insabbiare la cosa. I toni accesi ieri sera hanno lasciato spazio anche per un momento romantico che il pubblico ha poco apprezzato, o quasi. Da settimane si continua a parlare di questo piccolo interesse di Monte per Paola di Benedetto (possibile dopo solo poche settimane?) e della voglia dei due di rivedersi fuori. Per ovvi motivi il tronista ieri sera non era in studio ma ha decisamente fatto sapere di essere pronto a vederla fuori con tanto di consegna di rose rosse e il numero di cellulare. E adesso?

FRANCESCO MONTE TRA UOMINI E DONNE E PAOLA DI BENEDETTO

A Mattino 5 si è parlato di quanto è successo e anche della prospettiva di questa nuova vita per Monte. Tra risatine e inciuci, si è parlato anche di un possibile ritorno del pugliese alla corte di Maria De Filippi per via della foto che lui stesso ha scattato nei camerini della trasmissione. L'arcano è stato risolto visto che Monte firmerà una rubrica sulle questioni di cuore proprio per il Magazine di Uomini e donne, ma rimane il fatto che lo stesso Valerio Palmieri, giornalista di Chi, ha sottolineato il fatto che non potrebbe tornare come tronista proprio per via di questa liason con Paola: "Forse solo come opinionista, al momento". Ma cosa c'è di reale? La storia con Paola è davvero qualcosa di concreto o solo la voglia di Monte di mettersi in mostra e spazzare via il canna gate con l'amore?

© Riproduzione Riservata.