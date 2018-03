GAMBIT/ Su Rete 4 il film con Colin Firth e Cameron Diaz (oggi, 13 marzo 2018)

Gambit, il film in onda su Rete Quattro oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: Colin Firth, Cameron Diaz e Alan Rickman, alla regia Michael Hoffman. Il dettaglio della trama.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film commedia in seconda serata su Rete 4

NEL CAST COLIN FIRTH E CAMERON DIAZ

Il film Gambit va in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 23.55. Una pellicola di genere commedia che, è un remake dell’omonimo film uscito nel 1966 con la regia di Ronald Neame e con protagonisti Shirley McLaine e Michael Caine. In questa nuova versione prodotta dalla Crime Scene Pictures in collaborazione con la Michael Lobell Productions, la regia è stata affidata a Michael Hoffman con l’adattamento della sceneggiatura da parte di Ethan e Joel Coen. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Rolfe Kent, il montaggio è stato eseguito da Paul Tothill e la scenografia è stata realizzata da Stuart Craig. Nel cast figurano Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucci e Cloris Leachman. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

GAMBIT, LA TRAMA DEL FILM

Nella sofisticata Londra un noto esperto d’arte, Harry Deane, stanco dei guadagni ritenuti non all’altezza delle proprie competenze, decide di architettare un abile piano per mettere a segno una clamorosa truffa ai danni di un ricco magnate britannico di nome Lionel Shabandar. Quest’ultimo è letteralmente ossessionato dall’arte ed in particolare dai pezzi firmati da grandissimi artisti. Deane deciso a sfruttare questo punto debole del ricco magnate, ha orchestrato un abile piano per indurre Shabandar ad acquistare un falso quadro di Monet. Naturalmente per riuscire in questa truffa, Deane necessita di una storia a prova di bomba oltre che di un falso realizzato ad arte nel quale si possano apprezzare tutti i tratti caratteristici del grande pittore. La realizzazione del quadro è un aspetto abbastanza semplice per lui in quanto conoscere un abilissimo copista che in effetti riesce a realizzare una vera e propria opera d’arte che probabilmente neppure un esperto dell’arte di Monet sarebbe in grado di riconoscere. A questo punto, Deane sa benissimo che ha necessità di una storia credibile grazie alla quale dare una parvenza di credibilità a tutta la vicenda. A questo punto entra in scena Pj, una affascinante donna americana regina dei rodei alla texana alla quale viene assegnato il compito di fingere di essere la figlia di un soldato americano che al termine della seconda guerra mondiale per puro caso è entrato in possesso del dipinto. Una storia credibile sulla quale sarà basato l’intero raggiro orchestrato dall’abile Deane ai danni di Shabandar. La truffa riuscirà ad andare in porto oppure ci saranno delle pericolose complicazioni?

© Riproduzione Riservata.