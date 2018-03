GIORGIA PALMAS/ Love story con Filippo Magnini? Già dimenticato Vittorio Brumotti (Stasera tutto è possibile)

Giorgia Palmas al centro del gossip di questa prossima primavera. Paparazzata insieme a Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini, prima a Milano e poi in Svizzera.

13 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giorgia Palmas a Stasera tutto è possibile

Giorgia Palmas è ospite nel game show di Amadeus, Stasera tutto è possibile. Per la showgirl e ex velina si tratta di un periodo molto felice della sua vita o quanto meno è quello che si apprende dalle varie riviste di gossip. Infatti Giorgia Palmas è finita in questi giorni proprio al centro del gossip di questa primavera dopo essere stata paparazzata insieme al nuotatore Filippo Magnini, single dopo la fine della tormentata love story con Federica Pellegrini. Anche Giorgia Palmas ha chiuso da diversi mesi la sua relazione con Vittorio Brumotti, biker ligure e inviato di Striscia La Notizia e quindi per i due si tratterebbe di una prima relazione seria dopo due storie molto importanti alle spalle. A far trapelare la notizia ci ha pensato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato le foto di Giorgia Palmas e Filippo Magnini prima a Milano dove hanno pranzato insieme e poi in Svizzera per una cena molto romantica. Stando alla rivista, i due si starebbero frequentando da qualche tempo ma tuttavia ci sarebbero tutte le premesse per una bellissima storia d’amore.

GIORGIA PALMAS, IL DESIDERIO DI TORNARE AD EMOZIONARSI

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sarebbero quindi una vera coppia da copertina, entrambi belli e affascinanti ma soprattutto entrambi proiettati alla famiglia. Infatti Giorgia ha già una figlia di nome Sofia, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini con cui l’ex velina è stata sposata. Da sempre è risaputo il desiderio di Filippo Magnini di creare una famiglia e avere dei figli, desiderio che aveva messo proprio in crisi la sua relazione con Federica Pellegrini cosa di cui lo stesso nuotatore aveva sofferto molto: “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. La voglia di ricominciare per entrambi è quindi fortissima, anche se viste le passate relazioni tormentate e piene di dolore, è ipotizzabile pensare che sia Giorgia che Filippo Magnini si giocheranno questa storia a passi lenti con la speranza di tornare ad innamorarsi. Nel frattempo Giorgia Palmas si dedica alla sua attività lavorativa che l’ha vista in passato essere affascinante velina a Striscia la Notizia e oggi presenza fissa al Processo di Biscardi insieme alla sua amica e collega Elena Barolo.

