Grande Fratello, Barbara Palombelli conduttrice?/ "No, io conduco Forum, e nessuno mi ha detto nulla"

13 marzo 2018 Anna Montesano

Barbara Palombelli

Il settimanale Chi l'aveva data ormai per certa alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello, invece Barbara Palombelli smentisce tutto. Non sarà lei a condurre il noto reality di Canale 5 che inizierà a fine aprile, nonostante le voci la dessero come certa. È stata proprio la Palombelli, attraverso il suo profilo social, a smentire la notizia, scrivendo: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidata per condurre il Grande Fratello…Sono stati davvero gentili, ma io conduco Forum, e nessuno mi ha detto nulla. Vi prego, non scrivetemi più per candidarvi come opinionisti o concorrenti…” È quindi chiaro che le parole della Palombelli smentiscano definitivamente ogni possibilità che sia lei la conduttrice del Grande Fratello.

CHI CONDURRÀ IL GRANDE FRATELLO?

Ma chi sarà allora a prendere questo ambito posto? Assodato che non saranno Alessia Marcuzzi nè tantomeno Ilary Blasi o Barbara D'Urso, i nomi rimangono in pochi. Si tratta di quelli di cui si è già vociferato in queste settimane: a partire da Belen Rodriguez, che appare però lontana dalla conferma, a Nadia Toffa. Proprio quest'ultima, secondo le indiscrezioni, è quella più vicina a prendere nelle proprie mani le redini della nuova edizione del Grande Fratello. Un banco di prova davvero importante per lei, anche se il pubblico vedrebbe meglio qualcun'altra in quel ruolo. Stiamo parlando di Simona Ventura. Il pubblico invoca infatti a gran voce il suo ritorno in tv dopo la fine di Selfie, le cose cambiano; verrà accontentato?

