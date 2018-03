HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 13 marzo 2018)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II, il film in onda su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, alla regia David Yates. La trama del film nel dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFE

Il film Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II va in onda su Italia 1 oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 21,10. Una pellicola del 2011 che è stata diretta dal regista David Yates che si è basato sul romanzo scritto da J. K. Rowling e ha affidato la sceneggiatura al bravo Steve Kloves. La pellicola ascrivibile al genere dei film fantastici con connotazioni sentimentali, è stata prodotta da un cartello di case di produzione quali Warner Bros, Pictures e Heyday Films ed è stata distribuita in Italia dalla Warner Bros Pictures. Ottime le musiche composte e dirette da Alexandre Desplat per una pellicola che vede tra gli attori principali Daniel Radcliffe e Rupert Grint. Il film già andato in onda parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani riscuotendo sempre un ottimo risultato di ascolti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, LA TRAMA DEL FILM

Harry si ritrova a contrastare la guerra che Voldemort e i Mangiamorte fanno a lui e i suoi amici, guerra che i cattivi vogliono far culminare con la morte del maghetto più famoso del mondo. Nel frattempo Potter una volta abbandonato Hogwarts cerca di rubare uno degli Horcrux che era nascosto alla Gringott, la banca dei maghi. Portato a termine il furto Harry e i suoi amici sono scoperti e per riuscire a fuggire sono costretti a dover liberare un drago. Alla fine i buoni cavalcando il drago decidono di non darsela a gambe, ma si dirigono verso Hogwarts allo scopo di contrastare i loro nemici, e liberare nuovamente il luogo in cui hanno vissuto gli anni della loro giovinezza. Inizia cosi una battaglia all'ultimo respiro che forse riuscirà a salvare gli studenti e l’Ordine della Fenice, e a liberarli dall'oppressione dei Mangiamorte. Harry sa che dovrà dare tutto se stesso contro il signore oscuro, la regola è che nessuno può sopravvivere a meno che il suo avversario non muoia con il corpo trasformato in cenere. La regola è cosi contorta che costringerà Harry al pensatoio in preda ad atroci dubbi. Una volta concentrato, il maghetto capisce che non c'e' solamente il bianco e il nero ma che esiste anche una zona grigia, sfruttando quest'ultima la battaglia contro Voldemort può avere inizio. E mentre Harry combatte dopo essersi rivelato al signore oscuro, i suoi amici contrastano i nemici sconfiggendoli. Ma sarà sempre il giovane maghetto a dare il la alla vittoria, Voldemort è sconfitto e il suo corpo improvvisamente viene trasformato in impalpabile cenere. Il finale viene dedicato alla visione dei figli di Harry e Ginny e quelli di Ron e Hermione che ormai grandi salgono nell'Espresso per Hogwarts per ripercorrere le orme dei genitori. E mentre il treno parte dal mitico binario 9 e 3/4, i genitori li guardano orgogliosi sicuri che forse nuove avventure attenderanno lo spettatore nelle prossime avventure.

