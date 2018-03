IL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Rai 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 13 marzo 2018)

Il pianeta delle scimmie, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: Mark Wahlberg, Tim Roth e Helena Bonham Carter, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST MARK WAHLBERG

Il film Il pianeta delle scimmie va in onda su Rai 4 oggi, martedì 13 marzo, alle ore 21.00. Planet of the Apes, questo è il titolo originale della pellicola di fantascienza e azione che è stata realizzata nel 2001 per la regia di Tim Burton, è il remake di un film del 1968 ispirato da un libro di fantascienza scritto da Pierre Boulle. Gli attori principali sono Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan e Paul Giamatti. Mark Robert Michael Wahlberg ha debuttato al cinema nel 1994 nel film commedia "Mezzo professore tra i marines" ed è noto per aver interpretato nel 1999 il film di genere guerra "Three Kings" e nell'anno 2000 il thriller "The Yards". Nel 2001 è stato anche grande interprete del film commedia-musicale "Rock Star" al fianco della bionda Jennifer Aniston. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PIANETA DELLE SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM

È l'anno 2029. Nella base spaziale "Oberon" il capitano Davidson lavora a contatto con esemplari di scimmie istruiti alle esplorazioni spaziali. In seguito ad una tempesta solare, lo scimpanzé Pericles a bordo di una navicella spaziale, parte per sondare il fenomeno. Disobbedendo ai suoi superiori, Leo Davidson lascia l'Oberon per andare in aiuto dello scimpanzé ma, per una serie di difficoltà, si ritrova sul pianeta Ashlar. Il cosmonauta si rende conto di trovarsi nell'anno 5021, in un pianeta abitato da scimmie molto evolute che considerano schiavi tutti gli esseri umani. Scoperto dalle scimmie, il capitano viene catturato e venduto a Limbo, un orango che commercia in essere umani che, a sua volta lo vende ad Ari, un esemplare femmina di scimpanzé che si adopera per difendere gli umani. Insieme alla schiava Daena, Davidson diventa servitore di Sandar, il genitore di Ari. Dopo una serie di avvenimenti, Leo non è più prigioniero, riesce a liberare anche altri schiavi e fuggono verso Calima, un luogo sicuro perché sacro alle scimmie. Giunti alla meta, Leo si rende conto che Calima rappresenta i resti della stazione spaziale Oberon, distrutta dalla tempesta magnetica che in passato si è abbattuta su di essa e che le scimmie una volta libere, si sono ribellate agli esseri umani rendendoli loro schiavi. Gli umani presenti su Calima, sapendo dell'arrivo di un uomo deciso a combattere contro le scimmie, decidono di lottare insieme a lui. In loro aiuto giunge il generale Thade con il suo esercito ed ha inizio un'aspra battaglia, interrotta dall'inaspetato arrivo della navicella spaziale di Pericles. Le scimmie, pensando di trovarsi di fronte al loro dio Seamus, si prostrano dinanzi a Pericles e pongono fine alla battaglia contro gli umani. Pericles e Leo esplorano i resti della base spaziale, Thade li insegue deciso ad uccidere il capitano. Tra i due ha inizio un duro combattimento che finirà con la cattura di Thade. Quando Attar, il gorilla leader delle scimmie, viene informato su tutto quanto è accaduto, decide di porre fine alle ostilità. E' arrivato per Leo il momento di lasciare il pianeta delle Scimmie, saluta Ari e Pericles e parte, consapevole di dover affrontare nuovamente la tempesta elettomagnetica. Finalmente Davidson raggiunge il pianeta Terra e si ritrova a Washington. Con sua grande sorpresa Leo, visitando il "Lincoln Memorial", inorridisce scoprendo che la statua del presidente americano ha lo stesso volto del perfido Thade. Intanto, sul luogo dell'atterraggio della navicella spaziale, arrivano poliziotti, vigili del fuoco, ed una schiera di curiosi giornalisti.

