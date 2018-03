IL SEGRETO / Camila e Hernando scoprono la verità sulla relazione di Beatriz e Matias (Anticipazioni 13 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 13 marzo: Emilia è furiosa con Beatriz per il suo comportamento e decide di informare Camila e Hernando su quanto accaduto.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Una nuova interessante puntata de Il Segreto, andrà in onda oggi su Canale 5 dalle ore 16:30 ovvero al termine della fascia pomeridiana di Amici e L'Isola dei famosi. Si ripartirà dalla presenza di Julieta alla locanda, dove Emilia e Alfonso si sono dimostrati disponibili ad aiutarla. L'eroismo della ragazza non può essere dimenticato, motivo per cui la figlia di Raimundo le offrirà un lavoro come sua aiutante. E le buone notizie per la Uriarte non finiranno qui: anche Adela, infatti, a distanza di pochi minuti si offrirà estremamente generosa nei suoi confronti, chiedendola di lavorare insieme a lei nella scuola. Saranno ben due i lavori che verranno messi a disposizione da Julieta, che potrà quindi pensare di mettere radici a Puente Viejo insieme alla figlia Ana e a nonna Consuelo. Dovrà quindi mettersi alla ricerca di una casa, nella quale trasferirsi subito con la sua famiglia. Non sarà questo il problema di Saul e Prudencio che saranno ancora ospiti di Donna Francisca alla villa: la ricca signora sarà sempre più affezionata ai due ragazzi, motivo per cui chiederà a Raimundo di convincerli a non andarsene.

IL SEGRETO: CAMILA E HERNANDO SCOPRONO L'ERRORE DI BEATRIZ

Donna Francisca attenderà oggi a Il Segreto la risposta di Saul e Prudencio in merito alla sua proposta di restare per qualche tempo ancora alla villa: la Montenegro non potrà pensare ad un futuro senza i suoi due eroi, che hanno riportato la gioia nella sua triste dimora che da troppo tempo era prima di gioventù. Nel frattempo a Los Manantiales terrà banco un'altra questione spinosa che coinvolgerà oggi anche Camila e Hernando: dopo avere scoperto la verità sulla tresca clandestina di Matias e Beatriz, Emilia ha affrontato Beatriz, restando delusa ed esasperata per il suo comportamento. La locandiera deciderà quindi di dover passare alle maniere forti, per evitare che la giovane possa continuare ad essere una minaccia per Matias e Manuela. Non resterà fare altro quindi che rivolgersi a Camila e Hernando, per chiedere loro di tenere gli occhi aperti sulla figlia...

© Riproduzione Riservata.