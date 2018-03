Isola dei Famosi 2018/ Pagelle: Alessia Mancini leader, Francesca Cipriani indispensabile (Ottava puntata)

13 marzo 2018

Francesca Cipriani, protagonista indiscussa di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2018, ne ha combinata un’altra delle sue e, nel corso dell’ultima diretta, ha dato il meglio di sé in occasione della prova ricompensa. La naufraga, in particolare, si è sottoposta a un percorso per lei molto complicato pur di ottenere il premio previsto dalla sfida, una torta al cioccolato a più strati, ma quando ha capito che la sua squadra avrebbe perso la possibilità di ottenere la preziosa ricompensa, ha reagito dando di matto. Urla, lacrime e schiamazzi hanno avuto la meglio fino alla fase successiva della prova, quando i naufraghi vincenti hanno avuto la possibilità di condividere il prezioso bottino con la squadra perdente. E sui social una domanda continua ad impazzare: Francesca Cipriani è davvero così come appare nel reality di Canale 5 o il suo atteggiamento è frutto di una strategia? Per il momento nessuna certezza, oltre a quella che se non ci fosse bisognerebbe inventarla (Voto 7). A questo link il video della sua disperazione condivisa sui social dalla fan page ufficiale.

Alessia Mancini fra i top, tutto merito di Flavio Montrucchio?

Ha lottato come una leonessa contro tutto e tutti, si è difesa dall'accusa di aver pilotato le nomination come una guerriera, ma allo stesso tempo si è sciolta nell'abbraccio di Flavio Montrucchio: Alessia Mancini è la vera leader di questa edizione dell’Isola dei Famosi e la sua presenza nel format, se possibile, ricorda un po’ quella dello scorso anno di Raz Degan. Come lui, infatti, anche Alessia Mancini attira le antipatie di una parte dei suoi compagni di avventura, ma la certezza di avere dalla sua parte un amore indistruttibile le dà la forza di proseguire lungo il suo cammino. Sarà lei a trionfare nell'ultima puntata, così come già successo nell'edizione dello scorso anno al suo predecessore? (Voto 7). Rimandata, almeno per il momento, l’eliminata e poi ripescata Rosa Perrotta, che se da una parte ha deluso sollevando l’ennesima polemica della stagione, quella sulle nomination pilotate da Alessia Mancini, ha commosso il pubblico di Canale 5 con il rapporto che la lega a suo padre. Per lei una seconda possibilità sull’Isola che non c’è, riuscirà a farsi amare dal pubblico di Canale 5?

Nino Formicola fra i migliori della serata

Fra i concorrenti più divertenti dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 merita un posto di primo piano Nino Formicola. Il naufrago, sempre distante da ogni tipo di polemica, ieri sera è scontrato contro chi lo ha accusato di farsi pilotare nella scelta delle nomination e ha ribadito la sua totale capacità di ragionare con la propria testa. A muovere delle accuse contro di lui, soprattutto l'eliminata e poi ripescata Rosa Perrotta, mossa più dalla delusione per la nomination ricevuta nella settimana precedente che da un vero e proprio sentimento di giustizia. La reazione di Nino Formicola, piccata e leggermente sopra le righe, non ha tolto nulla al suo straordinario personaggio, che si conferma, ancora una volta, uno dei più interessanti di questa edizione del reality (voto 8). E merita un posto nei top anche Simone Barbato, che ha salvato Giucas Casella dall'imbarazzante teatrino per la mancata ipnosi di sua nonna portando in scena uno dei suoi brani lirici più celebri (Voto 7). Si salverà dalla prossima nomination?

Marco Ferri? Bocciato!

Le ultime puntate in day time non hanno di certo giocato a Favore di Marco Ferri, e le irregolarità registrate nel corso della prova del mejor non hanno contribuito a riabilitare la sua figura. Il concorrente, infatti, contrariamente a quanto annunciato dal regolamento, che nella prova prevedeva di fare canestro portando con sé soltanto un cocco, ha fatto centro trasportando ben due cocchi e conquistando così il primato insieme ad Amaurys Perez. Il replay dei filmati ha permesso però di portare alla luce la sua irregolarità e il concorrente, di conseguenza, si è dovuto accontentare del titolo del Pejor. Riuscirà il naufrago a conquistare nuovamente il favore del pubblico dopo questa figuraccia? Va un po' meglio, invece, per Amaurys Perez, che forte di uno spirito di squadra ha salvato dalla nomination due fra i suoi più cari amici: Franco Terlizzi e Nino Formicola (voto 7). Fra i naufraghi meno in vista della puntata, e che per questo meritano un posto nei flop, troviamo invece Jonathan Kashanian e Bianca Atzei che, contrariamente a quanto accaduto su Isla Bonita, questa sera non hanno lasciato il segno..

