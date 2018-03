KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE / Nemiche e amiche? I dubbi sul rapporto tra le due future cognate

Kate Middleton e Meghan Markle sono davvero amiche come evidenziato dalle loro uscite ufficiali? Tutto sembra andare per il meglio anche se qualche rivista parla di rivalità.

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle

Kate Middleton e la futura cognata Meghan Markle sono davvero amiche come sembra? Da quanto il fidanzamento dell'ex attrice con il principe Harry è diventato ufficiale, non sono mancate le occasioni pubbliche in cui le due bellissime donne sono apparse insieme. Dal colloquio con la giornalista Tina Daheley della BBC al Commonwealth Day nel quale Meghan e Kate si trovavano al fianco di tutta la famiglia reale (regina compresa), le compagne dei due principi si sono scambiate spesso sguardi di approvazione confermando di andare particolarmente d'accordo, tanto che qualcuno ha parlato di una splendida amicizia. La stampa inglese ha definito Meghan, Harry, William e Kate persino i Fab Four, usando lo stesso appellativo che in passato era stato attribuito ai Beatles. Ma le cose stanno davvero così le cose? O tra le due nuore di Prince Charles esiste una rivalità nascosta ai propri sudditi?

KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE: RIVALI O AMICHE?

Non c'è traccia di una rivalità tra Kate Middleton e Megan Markle sebbene qualche suddito e diversi organi di stampa britannici continuino ad ipotizzare che tra loro non scorra buon sangue. Sulla questione è intervenuta Marinella Cozzolino, psico-sessuologa e presidente dell’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica, che intervista dal sito web d.repubblica.it ha chiarito come per molte donne sia facile seguire la coppia reale con un pizzico di invidia: "Kate e Meghan ai loro occhi sono due donne fortunate. Non credo sia vero fino in fondo, ma molte donne lo pensano. È per questo che, sempre a uno sguardo esterno, questa fortuna non può essere totale (... ) C'è un'emozione che occupa un posto peggiore nell'animo umano pur essendo assolutamente naturale e comprensibile: l'invidia. E su questa fanno leva molti articoli sensazionalistici". Precisa quindi la psico-sessuologa che la rivalità femminile è parte della società anche se a volte può essere distruttiva: "La rivalità maschile è molto spesso sana, perché aiuta la crescita, porta a superare i propri limiti. È una rivalità spesso colma di stima e ammirazione per il maschio che si ritiene migliore. Quella femminile è più spesso distruttiva: mira a eliminare l’altra, a infossarla, per risultare facilmente superiore".

© Riproduzione Riservata.