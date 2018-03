Katia Pedrotti/ "Sono cresciuta, ho rifiutato altre proposte dopo il Grande Fratello" (Mamma che Riccanza)

Katia Pedrotti, protagonista di Mamma che Riccanza su Mtv. dal 13 marzo 2018, ogni martedì alle 22:50. Una nuova sfida televisiva per l'ex concorrente del Grande Fratello

13 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Katia Pedrotti a Mamma che Riccanza

Katia Pedrotti, ex concorrente del "Grande Fratello", moglie di Ascanio Pacelli e mamma di Matilda e Tancredi, al settimanale Novella 2000, ha spiegato perché ha scelto di prendere parte a Mamma che Riccanza su Mtv. Nulla a che fare con l'esperienza nella casa più spiata di Italia ma, con l'uguale voglia di rimettersi in gioco, forse, con una maturità differente: "Stavolta è diverso: al Grande fratello ho vissuto centosei giorni sotto l'occhio delle telecamere accese ventiquattro ore su ventiquattro". L'ex gieffina, in passato, ha rifiutato altre proposte lavorative, che, forse, non rappresentavano il modo per mostrarsi totalmente come donna: "Qui non sono stata seguita nella totalità delle mie giornate. Ai di là di questo, sono sempre io. Ma è vero che sono cambiata, cresciuta. Ho trentanove anni e sono mamma. Sono sicuramente più sicura di me, non solo per una questione di età; ma di vissuto. So di essere una donna fortunata: come mamma, ho degli aiuti e non lo nascondo. Ma sono molto presente. Ho una bellissima vita e un bellissimo marito. Chi non mi conosce scoprirà una donna divertente. Anche se so di essere una mamma".

IL DOPO GRANDE FRATELLO

Katia Pedrotti non vede l'ora di buttarsi a capofitto nell'avventura di #Riccanza per le mamme ma soprattutto di testare gli umori della gente dopo la messa in onda di ogni episodio che offre uno scorcio inedito della sua vita da mamma 'privilegiata': "Avevo già seguito le due edizioni di #Riccanza e mi avevano divertito. Io considero la televisione come intrattenimento. Può essere profondo o semplice; l'importante è che strappi un sorriso. Tra l'altro non ho avuto modo di conoscere le altre protagoniste se non in modo superficiale quando abbiamo scattato delle foto insieme, ma la prima impressione è stata ottima e dunque sono anche curiosa di conoscerle meglio proprio grazie al programma". L'ex gieffina è sicura che questa nuova avventura tv possa essere il miglior modo per riaffacciarsi in tv: "Faccio prima a dire perché ho rifiutato gli altri. Perché ho fatto il Grande fratello, tra l'altro nell'edizione che ancora viene ricordata come quella che ha fatto parlare di più dopo la prima. Oggi un'esperienza simile non la rifarei. Del resto, ho già vinto. In quell'occasione ho conosciuto mio marito, che poi è diventato il padre dei miei figli e non potrei rivivere la stessa perfezione".

KATIA PEDROTTI A MAMMA CHE RICCANZA!

Katia Pedrotti è figlia di imprenditori valtellinesi e ha sposato Ascanio Pacelli, che ha conosciuto durante la quarta edizione del Grande Fratello nel 2004 ed è il pronipote di Papa Pio XII. Oggi Ascanio è il club manager di uno dei più importanti golf club d’Italia. Hanno avuto due figli, Matilda di 10 anni e Tancredi di 4 anni, e vivono tutti insieme nella loro casa di Roma dove Katia Pedrotti non ha una ma ben due cabine armadio, una per i vestiti e una dedicata solo alle scarpe. E il suo vanto sono i pezzi unici: adora collezionare capi in edizione limitata! Katia è attivissima sul suo profilo Instagram, dove puoi leggere la descrizione: "moglie, mamma e sognatrice certificata" e sul suo profilo pubblica selfie e foto con gli amici e la famiglia. L'ex gieffina è protagonista di Mamma che Riccanza!, dal 13 marzo, ogni martedì alle 22.50 su MTV (Sky 133) e in streaming su NOWTV. Lo trovi anche su Sky On Demand e Sky Go.

