LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Steno e i cinque anni con Papa Francesco

Oggi, martedì 13 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, martedì 13 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri il programma pomeridiano della prima rete Rai ha raccolto 1.596.000 spettatori con il 12.7% di share nella prima parte, 2.055.000 telespettatori con il 15.6% di share nella seconda. “Faccio i complimenti a Francesca Fialdini e Marco Liorni per questa edizione di La Vita In Diretta. Grazie. #LaVitaInDiretta”, ha scritto un utente su Twitter dopo la puntata di ieri pomeriggio. Il tema del caffè di oggi è "l'amicizia è sacra e serve a eliminare gli uomini sbagliati". In studio si parlerà poi di Steno, Stefano Vanzina, con uno dei suoi figli e una delle attrice che ha lavorato con lui. Il grande regista italiano è scomporsa oggi 30 anni fa. Spazio anche ai cinque anni di pontificato di papa Francesco.

PIERO ANGELA A LA VITA IN DIRETTA

Ieri tra gli ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini c’era anche Piero Angela, che torna protagonista con gli spettacoli “Viaggi nell’antica Roma”. Dal 21 aprile all’11 novembre il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare agli spettatori che saranno guidati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. Il pubblico di Rai 1 ha molto apprezzato la presenza di Piero Angela nel salotto di Francesca Filadini: “Sono riuscita a non perdermi l'intervista a Piero Angela a #lavitaindiretta e niente sono felice, commossa ed estasiata. Quest'uomo è meraviglioso”, ha scritto un utente su Twitter. Alcuni citano le parole del divulgatore: “Leggere di più, perché la lettura è come la poppata che ci nutre” e “Da piccolo mi hanno sempre parlato di doveri. Non di diritti. Cit. Piero Angela. Un saggio”. Non è mancata qualche critica per Francesca Filadini: Nel frattempo a #lavitaindiretta una conduttrice con il q.i. di una formica fa domande stupide a Sua Maestà Piero Angela”.

