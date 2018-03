LAURA PAUSINI/ Alla conduzione di Sanremo? "In quel ruolo avrei troppa paura"

13 marzo 2018

Prima la laringite che l'ha costretta a disertare la prima puntata del Festival di Sanremo, poi il successo nella serata conclusiva: Laura Pausini racconta la sua recente avventura sul palco dell'Ariston rivelando che, in seguito alla sua esibizione, ha avuto una ricaduta causata probabilmente dall'essere uscita dal Teatro Ariston a collo scoperto: "Mi hanno sgridata - ha ammesso la cantante raggiunta da Alessandro Alicandri per Tv, Sorrisi e Canzoni - Avevo voglia di fare quella cosa e non me n'è fregato niente. Non mi sono fatta dare nemmeno una sciarpa". La sua più grande paura, rivela Laura Pausini, era quella di esibirsi nell'acuto del brano "Non è detto" "afona, in diretta su Rai 1", e sulla possibilità di assumere il ruolo di direttore artistico della prossima edizione rivela: "Se mi criticassero anche solo per cento spettatori in meno dell'annoi prima crollerei. Molti mesi prima che Claudio Baglioni accettasse hanno chiesto a me e Paola Cortellesi di condurre. Ma lei era occupata e io ho detto 'meglio di no'. In quel ruolo avrei troppa paura".

IN USCITA IL NUOVO DISCO "FATTI SENTIRE"

Una carriera costellata di trionfi, un nuovo show in cantiere con Maria De Filippi e un posto di primo piano nella giuria di X- Factor Spagna: Laura Pausini è la protagonista indiscussa della musica italiana nel mondo e, a un passo dalla pubblicazione del suo ultimo disco "Fatti Sentire", per la prima volta in uscita nei primi mesi dell'anno, svela a Tv Sorrisi e Canzoni tutte le emozioni che l'accompagnano in questo momento: "L'ho voluto fortemente, Ero entrata in un giro per cui alla fine era tutto pronto sempre due mesi prima di natale. Questa volta ho finito in anticipo. La mia casa discografica mi ha chiesto di uscire nel 2019 ma io non volevo aspettare". E sulla copertina che la ritrae girata di spalle rivela: "È una scelta", aggiungendo inoltre che "nella cover del singolo "Non è detto" mostro solo la nuca e il collo". Una scelta fortemente voluta da Laura Pausini, determinata più che mai a dare priorità alle sue canzoni: "Oggi voglio rimettere la musica di fronte alla mia persona".

