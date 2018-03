LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne, il corteggiatore e la sua strategia: "Dirà di no, vuole il trono"

Lorenzo Riccardi continua a essere il protagonista assoluta del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore è conteso dalle due troniste, ma criticati dai rivali.

13 marzo 2018 - agg. 13 marzo 2018, 15.29 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Secondo il pubblico di Uomini e Donne, Sara Affi Fella prenderà un brutta botta a causa di Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore avrebbe una strategia che è quella di arrivare al no per ottenere invece il trono. "Sara è cotta è stracotta di Lorenzo ...Lorenzo è cotto è stracotto soltanto di visibilità e il trono che sta mirando da parecchio!...Sara se sceglie Lorenzo ci prenderà soltanto una tranvata ...è se la merita tutta sta montata del cavolo!" scrive una telespettatrice del trono classico, e come lei c'è chi aggiunge: "E' proprio vero, i bravi ragazzi come Luigi e Giordano non vengono mai apprezzati dalle donne. Vi meritare Lorenzo allora. Anzi, vi meritare il NO di Lorenzo visto che lui vuole solo il trono". Una strategia, quella di Lorenzo, che potrebbe avere il fine da lui sperato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Infuriato dal bacio sminutito

Lorenzo Riccardi continua a essere il protagonista assoluta del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri è andata in onda il confronto tra Sara Affi Fella e il corteggiatore, dopo che lui ha visto le immagini dell’incontro tra Lorenzo e Sara. Il ragazzo si è molto offeso: “Lo sapevo che avresti sminuito l’importanza del nostro bacio!”, ha detto Lorenzo. La tronista però ha cercato di smontare il suo ego definendolo “Lorenzo il momento”, lui però la mette in guardia: “Attenta! guarda che l’ultima parola spetta a me…ti faccio finire con una mano davanti e una di dietro!”. Il corteggiatore, però, ha anche ricevuto la visita di Nilufar in albergo. La ragazza vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non capisce perché sono settimane che non si vedono più. Lorenzo ammette di provare più interesse per Sara ma che Nilufar non gli è “indifferente”. In studio Tina se la prende con le due troniste: “Le allocche siete voi! Non avete ancora capito che a lui non gliene frega niente né dell’una né dell’altra?”. ?

Lorenzo aspira al trono?

Lorenzo Riccardi ha poi discusso con Luigi Mastroianni, tornato in studio dopo aver ricevuto la visita di Sara. Ma non è tutto, Lorenzo ha chiamato Giordano Mazzocchi per avvertirlo che Nilufar era andata a trovarlo. Giordano entra in studio, solo perché “obbligato” dalla redazione e, conferma che Lorenzo gli ha telefonato, ma secondo lui per pararsi il c**o. Il ragazzo poi lascia lo studio, inseguito da Nilufar. Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, andrò in onda la continuazione della puntata di ieri. Dopo Giordano anche Nicolò Ferrari se ne va e Nilufar scoppia in lacrime. Lorenzo però critica la tronista che si lamenta di stare sul trono mentre la ci son persone che lavorano in miniera. Lorenzo ammetta che anche lui vorrebbe sedersi sul torno, mentre Nilufar vorrebbe solo vivere l’esperienza in modo tranquillo senza essere continuamente criticata. Infine interviene Mario, che attacca Lorenzo dicendo che forse è più interessato a stare in studio che alle due troniste.

