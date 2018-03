Marco Ferri in lacrime all'Isola dei Famosi 2018/ "Qui non esiste affetto, c'è solo voglia di prevaricare"

Crollo emotivo per Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Il naufrago scoppia in lacrime e si sfoga contro alcuni compagni: "Qui l'affetto non esiste"

13 marzo 2018 Anna Montesano

Marco Ferri, isola dei Famosi 2018

Anche per Marco Ferri la permanenza all'Isola dei Famosi 2018 comincia a risultare dura. Il naufrago ha avuto nelle ultime ore un crollo emotivo ed è scoppiato in lacrime prima della diretta di ieri. I problemi per Ferri nascono soprattutto a causa dei cattivi rapporti con alcuni naufraghi che non avrebbero comprensione per gli altri. Marco non fa nomi ma è comunque intuibile che faccia riferimento ad Alessia Mancini e Amaurys Perez con i quali ha avuto delle incomprensioni negli ultimi giorni. "Avresti voglia di sentire anche solo una volta un "bravo", una parola di affetto. Qui l'affetto non esiste. Fai le porzioni e alcune persone cercano di prendersi un chicco in più degli altri, è un mondo di m…" sbotta Marco Ferri, confidandosi con i compagni.

MARCO FERRI CROLLA: "SOFFRO QUESTE COSE"

Lo sfogo però continua, così Marco Ferri aggiunge: "Soffro queste cose, soffro perché non sono parte della mia vita. Né in guerra né in amore farei queste cose. Ti ho fatto l'esempio delle porzioni ma è così in tutto, c'è in continuazione una voglia di prevaricare per dimostrare che si è meglio degli altri. Questi gesti sono dei piccoli spilli che ogni giorno mi porto addosso, cerco di nasconderlo ma non ce la faccio". Parole che trovano d'accordo anche Rosa Perrotta - ieri eliminata ma scelta dal pubblico per continuare la sua avventura sull'Isola che non c'è - che, in risposta a Marco Ferri aggiunge: "Tutto diventa competizione, anche il chicco di riso. Come se prendere quel chicco di riso in più volesse dire affermare la propria superiorità su quest'Isola. - e ancora - È una guerra, l'umanità si perde così. L'adattamento alla situazione è naturale, è quello alle persone ad essere difficile. Siamo stati sfortunati, perché ci siamo trovati in questa situazione strana, andare avanti così sarebbe una grande soddisfazione".

© Riproduzione Riservata.