Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: la corteggiatrice prova a riconquistare Nicolò Brigante

Marta Pasqualato è tornata a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Nicolò Brigante. La corteggiatrice è spesso criticata da Gianni Sperti che non crede nella sua buona fede.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, di Uomini e Donne andrà in onda anche l’esterna tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato. I due si incontrano a Firenze, dove la corteggiatrice ha organizzato l’esterna con lo scopo di far sorridere per tutto il giorno il tronista. Marta mostra a Nicolò degli oggetti che ricordano le loro esterne, come il papillon e la maschera. Poi la ragazza parla nuovamente nuovamente della perdita del padre, scomparso due anni fa, rivelando che con lui aveva deciso di intraprendere la facoltà di medicina. Il tronista l’abbraccia, mentre Marta dichiara che il programma le è servito a farle riprovare alcune emozioni che pensava di aver perso. In studio non mancano le critiche per Marta, sopratutto da parte di Gianni Sperti che non crede nella buona fede della corteggiatrice dopo la segnalazione delle scorse settimana. L’ex ballerino sentenzia che se Nicolò dovesse scegliere Marta, lui non sarà presente e che sarà una scelta di tre petali e un paio di corna. Marta dice che farà del tutto per portarsi a casa il tronista, anche se pensa che la sua scelta sarà Virginia. Nicolò, infine, ribadisce di essere molto vicino alla sua scelta.

I post su Instagram di Marta

In questo giorni Marta Pasqualato è molto attiva sul suo profilo Instagram. La corteggiatrice pubblica quasi esclusivamente sue foto, ma che sono spesso accompagnate da didascalie e hashtag che sembrano dei veri e propri messaggi per Nicolò Brigante: “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un opera di teatro che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca senza applausi. Charlie Chaplin #gliocchinonmentono #fidatiancoradime”, ha scritto qualche giorno fa. E ancora: “Nella vita ho sempre fatto tutto di testa MIA, ho anche sbagliato di testa mia, sapendo che dopo avrei dovuto pagare tanto. Sono caduta e mi sono rialzata da sola. Ho sofferto, ho pianto, ho riso e tutto ciò che c'era da sopportare l'ho sopportato. Mi rendo conto che posso non piacere, posso sembrare arrogante agli occhi di chi non mi conosce, agli occhi di chi vede solamente lo scudo che piazzo davanti a me per proteggermi, e mi va bene così, perché nella mia vita c'è gente che va e gente che viene, ma solo chi mi capisce resta e mi ama veramente per quello che sono, e alle persone che lo fanno io do tutto il mio mondo. #gliocchinonmentono #contutticontro #matuconme”. I due hashtag fanno proprio pensare a un messaggio per il tronista siciliano...

