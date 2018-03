NATASHA SLATER/ Video, quando la ricchezza è sinonimo di libertà (Mamma che #Riccanza)

Natasha Slater, mamma PR nella prima stagione di Mamma che #Riccanza, ha sottolineato l’importanza di essere diretti e determinati in ogni ambito.

13 marzo 2018 Francesca Pasquale

Mamma che #Riccanza in onda su MTV

Nella seconda serata di MTV parte la prima stagione del reality Mamma che #Riccanza, lo spin off di #Riccanza. Un interessante viaggio nella vita di quattro mamme di lusso alle prese con le impellenze delle rispettive quotidianità. Tra le partecipanti c’è anche Natasha Slater, presentata sul sito ufficiale del programma come la mamma PR. Natasha vive a Milano insieme alla figlia Lola di 11 anni, dove organizza tantissime feste di successo. In particolare tutte le feste al top del capoluogo lombardo portano la sua firma tant’è che è la più richiesta quando si tratta di organizzare un evento anche per la sua straordinaria capacità di far divertire al meglio quanti ne prendono parte. Però, come lei stessa ha raccontato nel video di presentazione, tutte le sue attenzioni sono dedicate soprattutto alla figlia Lola non nascondendo che “Nella mia vita è la numero uno”. Insomma, una mamma ‘mondana’ ma al tempo stesso molto presente nella vita dell’amata figlia. Clicca qui per vedere il video di presentazione.

NATASHA SLATER, #RICCANZA È LIBERTÀ

Nella sua intervista di presentazione realizzata per Mamma che #Riccanza, Natasha ha ricordato che seppur si sia stabilmente sistemata a Milano, le sue origini sono londinesi. Tra l’altro la sua carriera nel mondo del fashion ha avuto inizio lanciando un brand di moda proprio nel periodo in cui risiedeva ancora nella sua Londra. Nella stessa video intervista Natasha ha parlato del proprio essere diretta e decisa, non tralasciando il proprio concetto di Riccanza: “Io sono una persona abbastanza diretta, una persona vivace piena di energia, sono anche una persona determinata… Io ho sempre voluto essere mamma.. mia figlia è la numero uno nella mia vita.. il multitasking è una cosa che mi viene molto facile. Ho sempre creduto che una donna non deve essere solo una cosa sola, nel senso che ogni giorno io sono Natasha ma anche madre.. Per me la riccanza è freedom, la libertà di poter scegliere, ad esempio di poter dire domani vado a New York”.

