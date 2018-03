NOEMI MONTANARO/ Video, grande passione per borse e cavalli (Mamma che #Riccanza)

Noemi Montanaro, giovane mamma impegnata nel campo artistico e proprietaria di un brand di borse di lusso, è la mamma artista del format in onda su MTV.

13 marzo 2018 Francesca Pasquale

Mamma che #Riccanza in onda su MTV

Dopo l’ottimo successo ottenuto dalle prime due stagioni di #Riccanza, parte questa sera su MTV il nuovo reality Mamma che #Riccanza, spin off di #Riccanza nel quale ad essere protagoniste questa volta sono quattro mamme di lusso. Tra le partecipanti è presente anche Noemi Montanaro, la cosiddetta mamma artista. Noemi è una giovane mamma decisamente glamour che abita nella bellissima Posillipo a Napoli in un affascinante palazzo di proprietà dei propri genitori. Noemi oltre ad essere una eccezionale artista e performer, è anche e soprattutto una dolcissima mamma della piccola Cecile Zaffiro, una tenera bambina di quattro anni. È proprio nella splendida Posillipo che Noemi trae l’ispirazione grazie alla quale crea le sue opere d’arte e da forma alla sue esibizioni. Tra l’altro come lei stessa ha raccontato nel video di presentazione, nel palazzo dove vive custodisce gelosamente una incredibile collezione di gioielli che di volta in volta, vanno ad arricchire il suo ricercato ed originale outfit. Clicca qui per vedere il video di presentazione di Noemi Montanaro.

NOEMI MONTANARO, LA SUA LINEA DI BORSE

Noemi è donna e mamma molto dinamica attenta ai particolari, conscia di come siano essi a fare la differenza e decretano il successo in qualsiasi ambito. La giovane mamma napoletana ha creato un proprio marchio di borse di lusso, riuscendo così ad unire la sua passione per questo specifico accessorio con una professione di successo. Grazie al suo lavoro, Noemi può girare tantissimo per il mondo, seguendo le più importanti manifestazione artistiche. Tra l’altro proprio durante uno dei tanti viaggi fatti, Noemi ha incontrato colui che definisce il suo attuale ‘Toy Boy’. Si tratta di un avvenente rugbista di origini veneziane. Noemi però non è soltanto amante del bello, dell’arte e della moda ma è anche una grande appassionata di sport. In particolare con la tenera figlia Cecile Zaffiro, condivide l’amore per i cavalli e di conseguenza per l’equitazione. Insomma, Noemi Montanaro ha tutte le caratteristiche ideali per poter essere una splendida protagonista di questa prima stagione di Mamma che #Riccanza.

© Riproduzione Riservata.