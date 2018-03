NON ESSERE CATTIVO/ Su Rai Movie il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi (oggi, 13 marzo 2018)

Non essere cattivo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: Luca Marinelli, Silvia D'Amico e Alessandro Borghi, alla regia Claudio Caligari. Il dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

ALLA REGIA CLAUDIO CAGLIARI

Il film Non essere cattivo va in onda su Rai Movie oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica che è stata girata in Italia nel 2015 da Claudio Caligari. La presentazione del film è avvenuta alla 72esima edizione del "Festival cinematografico di Venezia". Il cast è tutto italiano, tra gli attori principali ci sono Luca Marinelli, Silvia D'Amico, Alessandro Borghi e Roberta Mattei. Il film ha ricevuto una candidatura al "Golden Globe" 2016 per la sezione "miglior film". Al premio cinematografico "David di Donatello" la pellicola ha ottenuto candidature per "Miglior film, migliore regia e miglior sceneggiatura". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NON ESSERE CATTIVO, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata ad Ostia, è l'anno 1995, Cesare (Luca Marinelli) non è soddisfatto della sua vita da misero operaio, così pure il suo amico Vittorio (Alessandro Borghi). I due si conoscono da tanti anni ed entrambi, per sfuggire alla loro triste esistenza, fanno uso di droga e spacciano ogni genere di sostanze stupefacenti. Cesare abita insieme alla madre, con loro vive anche una nipote piccola, Debora (Alice Clementi). La bambina vive con la nonna da quando la madre è morta a causa dell'AIDS ed è sieropositiva. Un giorno Vittorio si sente male, ha assunto troppa droga e per questo ha insopportabili allucinazioni, il giovane finalmente comprende che continuando a drogarsi finirà per morire anzitempo quindi decide di smettere e di iniziare una nuova vita. Comincia a cercare un lavoro e finalmente lo trova in un cantiere, da quel momento riga dritto, si tiene alla larga dalle rapine e dal mondo degli spacciatori. Vittorio si sente soddisfatto della sua nuova esistenza ma è dispiaciuto per non essere ancora riuscito a far cambiare vita anche al suo amico Cesare. Poco per volta anche Cesare sceglie di vivere una vita normale, inizia anche una relazione con Viviana (Silvia D'Amico), l'ex fidanzata di Vittorio. Questi ha conosciuto Linda (Roberta Mattei) e va a vivere con lei, in casa con loro c'è anche Tommaso, il figlio della donna. Tutto sembra andare bene ma Cesare non ha mai dimenticato la sua vita di prima, per riprovare il brivido del pericolo, cede alla tentazione e ritorna a fare rapine. Proprio durante una delle sue azioni illecite l'uomo viene ucciso. Dopo circa un anno dalla morte di Cesare, Vittorio rivede per caso Viviana, la donna ha un figlio a cui ha dato il nome di suo padre.

