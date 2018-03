NICOLÒ FABBRI/ Uomini e donne, accusato da Lorenzo e Luigi: "Di fronte al bacio non hai avuto reazioni"

Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne vedremo l’esterna tra Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri. Il corteggiatore poco interessato alla tronista?

13 marzo 2018 - agg. 13 marzo 2018, 15.15 Elisa Porcelluzzi

Nicolò Fabbri

È scontro in studio tra Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri che scatta di fronte al fatto che questo secondo non abbia avuto alcune reazione di fronte al bacio che è scattato la scorsa settimana tra Sara Affi Fella e, per l'appunto, Lorenzo. Nicolò si difende, dichiara che non è il tipo di ragazzo che sbraita così come fa Lorenzo in studio, ma anche Luigi si trova in accordo con Lorenzo, trovando impossibile rimanere indifferente di fronte alla persona che ti piace mentre bacia un altro. Il web è intanto d'accordo sul fatto che il preferito sia soltanto Lorenzo: "E' proprio vero, i bravi ragazzi come Luigi e Giordano non vengono mai apprezzati dalle donne. Vi meritare Lorenzo allora. Anzi, vi meritare il NO di Lorenzo visto che lui vuole solo il trono". (Aggiornamento di Anna Montesano)

"NICOLO' STA SCALDANDO LA SEDIA" PER IL WEB

Nella puntata di oggi, martedì 13 marzo, del trono classico di Uomini e Donne vedremo l’esterna tra Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri. Il corteggiatore porta la tronista a casa sua: i due parlano sul divano e si commuovono guardando alcune fotografie del padre di Nicolò. Su una lavagnetta c’è un messaggio dalla sorella di Nicolò per Sara. La tronista scrive che spera di poterla rivedere presto. In studio, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni non capiscono come Nicolò, dopo aver visto il bacio tra Lorenzo e Sara, l’abbia accolta in casa sua. Nicolò spiega che la sua reazione è quella di chiudersi a riccio, mentre Sara rivela che tra loro c’è stata un’esterna - che non è stata mandata - in cui hanno parlato di quel bacio. Sui social anche il pubblico di Uomini e Donne non capisce perché Nicolò sia ancora in studio: “Nicolò Fabbri sta scaldando la sedia, come una bella statuina” e “Nicolò Fabbri ancora più falso di quando corteggiava Sabrina se è possibile”, hanno scritto due utenti su Twitter.

I dubbi di Sara e del pubblico

I fedelissimi di Uomini e Donne sanno che è stata Sara Affi Fella a chiedere alla redazione di chiamare Nicolò Fabbri, conosciuto durante la sua esperienza a “Temptation Island”, per corteggiarla a Uomini e donne. Chi ha visto il reality estivo di Canale 5 ricorderà il bel feeling instauratosi tra i due, ma mai sfociato in qualcosa di concreto poiché all’epoca Sara era impegnata con Nicola Panico. Ma nello studio di Uomini e Donne le affinità tra i due non hanno trovato nuove basi, anzi. Nelle ultime puntate Nicolò è stato preso di mira sa Sara che ha dichiarato di avere dei forti dubbi nei suoi confronti per la mancanza di reazioni vedendola baciare Lorenzo Riccardi e andarsi a riprendere Luigi Mastroianni, che proprio a causa di quel bacio aveva deciso di lasciare il programma. Un utente su Twitter la pensa proprio come la tronista: “Ha ragione Sara, Nicolò Fabbri non è assolutamente credibile, è li solo per visibilità. Se con Sabrina potevo vedere un barlume di sincerità, con Sara vedo 0 affinità, 0 complicità, 0 partecipazione. #uominiedonne”.

