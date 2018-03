Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso difenderà Eva Henger?

Oggi, martedì 13 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.

13 marzo 2018

Oggi, martedì 13 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Ieri il programma condotto da Barbara D’Urso ha fatto compagnia a 2.318.000 spettatori con il 18.8% di share nella prima parte, a 2.604.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte e a 2.611.000 spettatori con il 17.5% nella terza parte. I fan di Carmelitana non vedono l’ora di vedere la puntata odierna di Pomeriggio 5 dopo la puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi, in cui Alessia Marcuzzi ha attaccato Eva Henger: “Dopo la puntata di ieri sera sto aspettando il caffeuccio di Barbarella #isola #pomeriggio5”, ha scritto un utente di Twitter. E ancora: “Alessia sbrocca all' #Isola, ora mi aspetto l'esclusiva da Barbarella perché lei è sotto testata giornalistica è deve dire la verità di Eva #pomeriggio5”. Non sono mancate critiche per la conduttrice dell’Isola: “Comunque Alessia Marcuzzi magari la prossima volta dillo in faccia alle persone opportune quello che pensi. Tipo a Barbara D’Urso. Inutile fare questi teatrini trash intenti a buttare fango solo su Barbara! #isola”.

Barbara D'Urso difenderà Eva Henger?

Alessia Marcuzzi non si è certo trattenuta e ha usato parole pesanti verso Eva Henger: “Eva sei andata tu in tutte le trasmissioni” e “Eva, per favore non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, però non fare discorsi moralisti a me, quando io non sono mai stata moralista con te”. In tanti hanno letto tra le righe, una frecciatina a Barbara D’Urso che spesso ha accolto Eva Henger nei suoi salotti: “Questa è la mia trasmissione, tu vai a parlare dove ti pare di quello che vuoi, che vai anche troppo! Tu sei andata dappertutto a parlare di questo argomento… Sono stata quella che ne ha parlato di meno”. Insomma la Marcuzzi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, non dando la possibilità alla Henger di rispondere. Così dopo la diretta Eva ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha scritto “L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice «io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te»... amore con tutta la comprensione… lo stai facendo ora con queste parole”. Oggi a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso tornerà sulla questione? Prenderà le difese di Eva Henger?

