QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS/ Su Iris il film con John Wayne (oggi, 13 marzo 2018)

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, il film in onda su Iris oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: John Wayne, Ann-Margret, alla regia Burt Kennedy. Il dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express va in onda su Iris oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 23.20. Una pellicola di genere western con il titolo originale The Train Robbers che è stata prodotta nel 1973 dalla Natjac Productions per la regia di Burt Kennedy che è stato anche autore del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Dominic Frontiere, il montaggio è stato realizzato da Frank Santillo e la scenografia è frutto del lavoro di Alfred Sweeney. Nel cast tantissimi attori che hanno fatto la storia di questo genere e non solo come John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor, Ben Johnson, Christopher George e Bobby Vinton. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

QUEL MALEDETTO COLPO AL RIO GRANDE EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM

Lily è una prostituta che nel corso della rapina al Rio Grande Express orchestrata da Matt Lowe e la sua banda, è testimone oculare della morte dello stesso bandito. Avendo capito che il colpo è andato comunque a buon fine ed avendo saputo dallo stesso Lowe il luogo dove è stato nascosto decide di mettere in essere un diabolico piano per entrare in possesso dell’intero bottino. Nello specifico la donna decide di spacciarsi per Belinda Lowe, la fantomatica moglie del bandito e mamma di un bambino rimasto senza padre. Belinda si rivolge ad un abile ed onesto pistolero di nome Lane con lo scopo di ingaggiarlo. La donna asserisce di essere Belinda e di voler recuperare l’oro allo scopo di restituirlo ai legittimi proprietari ed ossia alla compagnia dei treni. In cambio lei riceverà una lauta ricompensa con la quale prendersi cura del proprio figlio mentre a Lane ed ai propri uomini verrà data una parte del bottino. Lane decide di accettare la proposta per cui insieme ai propri uomini scorta la donna verso un non precisato punto del deserto dove, a quanto sembra, Lowe ha nascosto l’intero bottino nella carcassa di una locomotiva abbandonata. La missione si dimostra immediatamente molto complessa e pericolosa in quanto sulle tracce di Belinda ci sono gli altri componenti della banda di Lowe, intenzionati ad ogni costo nel recuperare il bottino ottenuto durante la rapina. Infatti, mentre tra Belinda e Lane nasce un certo feeling, nei pressi della carcassa del treno ci sarà un drammatico scontro a fuoco che poi sarà ripetuto anche durante il viaggio di ritorno. Una volta recuperato il bottino e caricatolo sul treno assieme alla stessa Belina, Lane ed i propri uomini decidono di rinunciare alla propria parte per permettere alla vedova di avere una vita maggiormente dignitosa. Tuttavia non appena il treno parte una funzionario della compagnia svela a Lane la vera identità della donna. Avendo capito di essere stato imbrogliato l’uomo assieme ai propri scagnozzi si lancia all’inseguimento del treno.

