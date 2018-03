Raoul Bova / Troppi squilli in teatro: l'attore lascia la scena, ma Chiara Francini ringrazia il pubblico

Raoul Bova, disturbato dagli squilli dei cellulari, avrebbe abbandonato la scena lasciando Chiara Francini da sola sul palco. L'attrice, però, sul suo profilo social ringrazia chi...

13 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Raoul Bova (Wikipedia)

NUOVI DETTAGLI SULL'USCITA DI SCENA DI RAOUL BOVA

Emergono nuovi particolari in merito all'uscita di scena di Raoul Bova, che ieri era al teatro Metropolitan di Catania per lo spettacolo “Due” con Chiara Francini. Un produttore della pièce, approfittando della momentanea uscita di scena dei due attori, stando a quanto riportato da La Sicilia, è comparso sul palco visibilmente irritato per l'incessante squillare di telefonini che disturbava la recita, al punto tale da indurre Bova a qualche incertezza. «Al prossimo telefonino che sentiamo squillare in sala, interrompiamo lo spettacolo». Ma l'avvertimento non è bastato. Alla ripresa dello spettacolo si è sentito l'ennesimo squillo: Chiara Francini stava recitando un monologo, mentre Raoul Bova, visibilmente contrariato, è uscito di scena lasciando la compagna di palcoscenico a scrutare il backstage per capire cosa fare. Si chiude il sipario e compare nuovamente il membro della produzione che si sofferma col pubblico delle prime file. «Chi non è capace di spegnere il cellulare resti a casa». Dopo qualche minuto di proteste in sala da parte di chi rispettosamente aveva tenuto spento il telefono, e mentre le prime persone cominciano ad andare via nella convinzione che lo spettacolo non sarebbe più continuato, si è aperto il sipario con applausi di incoraggiamento. Vanno in scena gli ultimi dieci minuti della pièce, ma Bova è scuro in volto. Con galanteria tiene la mano a Chiara Francini per gli applausi finali, poi la lascia da sola come vuole la prassi, ma quando tocca a lui non rientra più. (agg. di Silvana Palazzo)

CATANIA: IL "CASO" RAOUL BOVA

Nelle ultime ore si è parlato a lungo di Raoul Bova, che nel corso dell'appuntamento a Catania per la sua tournée teatrale dal titolo Due, infastidito dagli squilli dei cellulari provenienti dalla platea, ha lasciato il suo posto sul palco. Così come rivela La Sicilia, poco prima dell'inizio dello spettacolo al teatro Metropolitan, un produttore aveva chiesto ai presenti di silenziare i dispositivi telefonici ma il suo appello accorato, a quanto pare, è caduto nel vuoto. Disturbato dalle notifiche e dagli squilli, Raoul Bova si sarebbe infatti allontanato dalla scena senza dare alcuna spiegazione,lasciando Chiara Francini, sua partner nella tournée, da sola sul palco. Per il momento, non è giunta alcuna dichiarazione sull'accaduto da parte dell'attrice, che qualche ora fa, condividendo uno scatto sul suo profilo social, ha ringraziato chi ha seguito lo spettacolo nelle tre date di Catania. "Amo il pubblico siciliano GRAZIE SICILIA BEDDA!". A questo link è possibile visualizzare il suo post su Facebook.

UNA STAFFETTA PER RICORDARE SUO PADRE

Raoul Bova non dimentica la sua passione per il nuoto e qualche giorno fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ammesso di voler realizzare una staffetta con Rosolino e Magnini e dedicarla a suo padre, scomparso da pochi mesi. "È stata una persona che mi ha cambiato tantissimo, lui era una persona che ha trovato un equilibrio in campagna. Era un pilastro per me, non parlarci più mi fa male, ma so che mi vuole forte e sorridente", ha ricordato infatti l'attore, che nel commentare una foto che lo ritrae insieme a suo padre ha aggiunto: "E lì, in quella foto, vedo uno sguardo fiero. Devo molto a mio padre". L'attore, sentimentalmente legato alla compagna Rocío Muñoz Morales, ha avuto da lei una bambina, Luna, la sua terza figlia dopo le nozze con Chiara Giordano, la donna alla quale è stato legato dal 2000 al 2013 e dalla quale ha avuto due figli, Alessandro e Leon. Sempre al centro della scena, Raoul Bova è attualmente impegnato in una tournée teatrale con lo spettacolo dal titolo Due, che si concluderà ad Aprile con le due date al teatro Brancaccio di Roma.

© Riproduzione Riservata.