Raoul Bova sbrocca a teatro/ Si arrabbia e lascia il palco, troppi telefonini accesi: spettacolo interrotto

Raoul Bova sbrocca a teatro per via della "maleducazione" di parte del pubblico presente alla commedia. L'attore lascia il palco adirato per i troppi telefonini accesi: spettacolo interrotto

13 marzo 2018

Raoul Bova

Dimenticate il bel Raoul Bova tranquillo, innamorato, con gli occhi color del male innamorato dei suoi figli e della sua nuova compagna, ieri sul palco della sua commedia c'era un'altra persona. La trasformazione? E' dovuta alla maleducazione di alcuni spettatori presenti che hanno lasciato acceso il telefonino con tanto di volume pronto a disturbare gli attori sul palco. Per fortuna sembra che Raoul Bova abbia sbroccato a fine spettacolo o quasi visto che si parla di un suo mancato ritorno sul palco per raccogliere gli applausi dei presenti. Raoul Bova è in tour con Chiara Francini con lo spettacolo "Due" ma l'altra sera, al Metropolitan di Catania, è successo qualcoda di "terribile" che ha mandato in crisi anche il più paziente e dolce degli attori italiani. A causa dei ripetuti squilli dei cellulari in platea, sembra che Bova abbia perso le staffe tanto da rifiutarsi di uscire per salutare e ringraziare il pubblico.

RAOUL BOVA IN TILT PER VIA DEI TELEFONINI ACCESI

Raoul Bova se n'è andato via dal palco a pochi minuti dalla fine dello spettacolo tanto che Chiara Francini ha dovuto terminare il suo monologo da sola tra il pubblico attonito. Alcuni dei presenti, infatti, hanno lasciato il teatro convinti che lo spettacolo fosse finito proprio per via del mancato ritorno di Bova ma c'è da dire che quella dell'attore non è stata la crisi di un momento visto che per tutta la serata i telefonini e il baccano non solo hanno disturbato la performance ma anche gli altri spettatori paganti. La produzione aveva ammonito i "fanatici del telefonino sempre acceso anche a teatro" per ben due volte ma senza ottenere molto visto che il chiasso è andato avanti per tutta la serata con tanto di spettatori andati via, infastiditi a loro volta dagli ammonimenti e dalle interruzioni.

