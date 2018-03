SABRINA FERRARA/ Video, la regina dei chihuahua con un armadio da 450 paia di scarpe (Mamma che #Riccanza)

Sabrina Ferrara, imprenditrice romana di successo e proprietaria di una luxury boutique per chihuahua, è la mamma in carriera di Mamma che #Riccanza.

13 marzo 2018 Francesca Pasquale

Mamma che #Riccanza in onda su MTV

Questa sera a Mamma che #Riccanza! tra le partecipanti c’è Sabrina Ferrara, la cosiddetta mamma in carriera. Sabrina è una imprenditrice residente a Roma, da otto legata sentimentalmente al marito Samuel dal quale ha avuto una bellissima bambina di quattro anni. Il loro è un matrimonio molto solido del quale il segreto, come ha raccontata la diretta interessata nel video di presentazione, è la meravigliosa villa con piscina di cui sono proprietari in Sardegna. Una residenza in classico stile hollywoodiano, dotata di qualsiasi genere di lusso e comfort nella quale trascorrono ogni anno il mese di agosto tra mare, relax e tanta vita mondana. Sabrina è una vera mamma moderna pronta ad occuparsi degli affari dell’azienda che dirige ma anche e soprattutto dell’amata figlioletta. Insomma, è a tutti gli effetti una mamma in carriera. Clicca qui per vedere il video di presentazione.

SABRINA FERRARA, UN ARMADIO DA 450 PAIA DI SCARPE

Sabrina è una imprenditrice moderna, molto dinamica, glamour ma al tempo stesso un’affettuosa mamma. In qualsiasi genere di occasione ha sempre indosso gli irrinunciabili tacchi a spillo ed il suo armadio farebbe invidia a qualsiasi donna del pianeta. Infatti, più che un armadio di tratta di un vero e proprio open space nel quale trovano spazio, pensate, oltre duecento borse e circa 450 paia di scarpe. Naturalmente tutti prodotti griffati di altissima moda. Ama la vita mondana ma partecipa ad eventi e feste soltanto se sono al top per importanza ed invitati. Un’altra grande passione di Sabrina sono i cani ed in particolare i teneri chihuahua. Una passione che lei ha saputo trasformare con grandissimo spirito imprenditoriale, in una professione. Infatti, Sabrina è la proprietaria di una luxury boutique dove è possibile trovare articoli destinanti ai chihuahua, e destinata esclusivamente ad una clientela di very important person. Curiosi di conoscere meglio Sabrina? Lo potrete fare questa sera su Mtv seguendo la puntata di Mamma che #Riccanza.

