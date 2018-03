SFIDA NELL'ALTA SIERRA/ Su Rete 4 il film con Randolph Scott (oggi, 13 marzo 2018)

Sfida nell'Alta Sierra, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: Randolph Scott e Joel McCrea, alla regia Sam Peckinpah. La trama del film nel dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RANDOLPH SCOTT

Il film Sfida nell'Alta Sierra va in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 16,50. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1962 negli Stati Uniti per la regia di Sam Peckinpah mentre gli attori principali che figurano nel cast sono Randolph Scott, Joel McCrea, R.G. Armstrong e Mariette Hartley. Lo statunitense Randolph Scott ha avuto una lunga carriera lavorativa durante la quale ha recitato in pellicole di genere diverso ma la sua immagine è indubbiamente legata al genere western. L'attore Joel McCrea, pur avendo interpretato ruoli in film western, grazie al suo bell''aspetto fisico, era considerato particolarmente adatto a ricoprire ruoli di protagonista in pellicole cinematografiche di genere commedia-sentimentale. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SFIDA NELL'ALTA SIERRA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Steve Judd (Joel McCrea) rivede dopo tanti anni Gil Westrum (Randolph Scott), un amico di gioventù. Steve e Gil ormai sono diventati anziani e vivono alla giornata, facendosi bastare i pochi soldi che hanno a disposizione. Stanco di vivere di stenti, Steve fa una proposta all'amico che li vedrebbe di nuovo attivi insieme come ai vecchi tempi. Steve propone di andare insieme in un villaggio di montagna abitato da minatori e, facendosi passare per funzionari di banca, farsi dare dai cercatori tutto l'oro che periodicamente era da portare in banca. E' chiaro che l'intenzione dei due è quella di rubare il prezioso metallo. Gil si lascia convincere dall'amico, accetta quindi di mettere in atto il piano e chiede al giovane Heck Longtree (Ron Starr) di accompagnare entrambi nel villaggio. Il viaggio è abbastanza lungo ed è prevista almeno una fermata. I due truffatori sostano in una piccola fattoria di proprietà di Elsa Knudsen (Mariette Hartley), una ragazza bella e giovane ma costretta a rispettare le regole imposte dal padre Joshua. Quest'ultimo è un agricoltore anziano dalla mentalità chiusa, un uomo di fede che non lascia alla figlia alcuna libertà. Elsa è una ragazza esasperata e quando viene a sapere che Steve e gli altri due sono diretti al villaggio dei minatori, decide di abbandonare suo padre e di unirsi al gruppo, una volta arrivata nel villaggio, la ragazza potrà finalmente sposarsi con un cercatore d'oro che ha conosciuto tempo addietro. Giunti a destinazione, Steve e l'amico non hanno difficoltà a farsi consegnare l'oro, nel frattempo Elsa incontra l'uomo che dovrà diventare suo marito ma si accorge che è un uomo violento così come tutti i suoi fratelli. Anche di fronte a questa sorprendente verità, la ragazza è ancora convinta di volersi sposare, il matrimonio viene celebrato ma la stessa sera Elsa rischia di essere violentata dai fratelli di suo marito. Quando Steve e Gil si rendono conto della brutta situazione in cui si trova la ragazza, decidono di intervenire per salvarla e portarla lontana da quella famiglia di esseri selvaggi. Il neo-sposo e tutti i fratelli non accettano di aver perso la ragazza e, decisi a riportarla a casa, partono all'inseguimento del gruppo.

