Sharon Stone / "Ho rischiato di morire, sono stata nell'aldilà e questo mi ha cambiata"

Sharon Stone, che ha compiuto da poco 60 anni, si racconta al settimanale Chi. L'attrice svela: “Ho rischiato di morire, sono stata nell'aldilà e ora vivo per i miei figli”

13 marzo 2018 Anna Montesano

Ha compiuto da poco 60 anni Sharon Stone e, in una lunga intervista al settimanale Chi, regala ai lettori e ai suoi fan tanti retroscena inediti sulla sua vita privata e non. L'attrice, ex sex symbol di “Basic Instinct”, per la prima volta racconta un momento molto difficile della sua vita, durante il quale ha rischiato seriamente di morire a causa di una emorragia cerebrale. “L’arteria vertebrale mi era scoppiata nella nuca e per 11 giorni ha sanguinato nel cervello e in alcune zone del viso. - racconta la Stone al settimanale Chi - Per un breve periodo sono stata nell’aldilà e questa esperienza ha cambiato totalmente la mia vita e il mio modo di pensare. Sono stata 8 mesi in un letto di ospedale, ho perso la memoria a breve e a lungo termine". Non sono questi gli unici problemi purtroppo accusati dall'attrice hollywoodiana in questo terribile periodo; lei stessa spiega: "Avevo una paralisi a una gamba ed ero sorda da un orecchio".

Sharon Stone: la malattia, il divorzio e la rinascita

Ai problemi di salute sono andati ad aggiungersi quelli personali per Sharon Stone: "E proprio allora mio marito ha chiesto il divorzio. E nel 2008 è riuscito ad ottenere la custodia esclusiva di nostro figlio. Perché? Il perché si racchiude in una sola frase: la madre è un’attrice, con un’emorragia cerebrale e ha interpretato ruoli sexy in molti film. Questo per un giudice è stato sufficiente". Così spiega: "È stata una botta terribile da cui mi sono ripresa solo adottando altri due figli, Laird e Quinn. Loro mi hanno dato la forza di ricominciare“. Dopo aver superato un momento così duro, l'attrice svela di avere un grande desiderio: “Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse come una grande madre, più che come una brava attrice. Vorrei che dicessero: ‘Questi ragazzi Stone sono sorprendenti’. Prima avevo grandi traguardi, oggi non più. Vivo giorno per giorno, sono felice delle ore passate con i miei figli e sono molto più gentile con la gente che mi circonda, cerco di essere una brava persona”.

