Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e ospiti 13 marzo: Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Stefano Bettarini

Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 13 marzo, per l'ultimo appuntamento della stagione: Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Stefano Bettarini tra gli ospiti.

13 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 13 marzo, in prima serata su Raidue, per l’ultimo appuntamento della stagione. Giunto alla terza edizione, il programma condotto da Amadeus prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso in diversi Paesi nel mondo, continua ad appassionare il pubblico che, ogni settimana, sceglie di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. A Stasera tutto è possibile, infatti, ci si diverte e si ride come in nessun’altra trasmissione televisiva. I giochi coinvolgono non solo i personaggi famosi che accettano l’invito del padrone di casa, ma anche il pubblico in studio. Nel corso della serata, infatti, gli spettatori inquadrati dalle telecamere sono chiamati a ballare o a scambiarsi un dolce bacio. La trasmissione può essere seguita sia su Raidue che in streaming sul sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Su Twitter, inoltre, è possibile commentare ciò che accade in puntata utilizzando l’hashtag #staseratuttoepossibile.

GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DEL 13 MARZO

Anche per l’ultima puntata della stagione di Stasera tutto è possibile, Amadeus trascorrerà una serata in compagnia di tanti ospiti che si metteranno alla prova con tantissimi giochi. Questa settimana, in studio, ci saranno Stefano Bettarini, Max Cavallari, Gianpaolo Gambi, Simona Izzo, Maurizio Mattioli, Veronica Maya, Giampiero Mughini, Giorgia Palmas, Francesco Pannofino e Ricky Tognazzi. Come sempre, gli ospiti dovranno affrontare due volte la stanza inclinata e affrontare altri giochi come l’hambuger gigante in cui si trasformeranno in ingredienti viventi dando vita ad un mega-hamburger, il tutti più per terra in cui alcuni degli ospiti saranno inquadrati dall’alto mentre, per terra, danno vita a ciò che dice Amadeus. E ancora “Falsi d’autore” in cui gli ospiti dovranno riprodurre delle opere d’arte con Giampiero Mughini che, in veste di critico d’arte dovrà guardare il quadro originale e dare suggerimenti ai vip per riprodurre perfettamente l’opera in questione.

© Riproduzione Riservata.