Stefano De Martino/ Dietro le quinte dell'Isola dei Famosi 2018: vi svelo cosa ho scoperto!

Stefano De Martino racconta in esclusiva al settimanale Chi la sua Isola dei Famosi 2018 mostrando delle foto mozzafiato e l'incontro con le persone del posto.

13 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino

E’ uno Stefano De Martino inedito quello che si racconta al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 marzo. L’inviato dell’Isola dei Famosi 2018, in Honduras, oltre a vivere intensamente la sua avventura da braccio destro di Alessia Marcuzzi provando in prima persona tutte le prove che effettuano poi i naufraghi, sta conoscendo una nuova cultura e un nuovo modo di vivere. Nel tempo libero, infatti, il napoletano trascorre le sue giornate perlustrando i luoghi più sconosciuti dell’Honduras e, soprattutto, intrattenendosi con le persone del posto che, ogni giorno, gli insegnano che si più essere felici anche con poco. “Mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l'importante è avere qualcuno con cui condividerlo", racconta De Martino che, sui social, condivide spesso foto con i bambini dell’Honduras che, con il loro splendido sorriso, sono entrati nel suo cuore.

IL DIETRO LE QUINTE DI STEFANO DE MARTINO

Quello di Stefano De Martino, dunque, è un racconto inedito ed emozionante. Il napoletano, per il settimanale Chi, ha abbandonato i panni da inviato dell’Isola per trasformarsi in scrittore e mettere nero su bianco tutte le emozioni che ha vissuto e che vivrà fino al termine della sua avventura. Quando tornerà a casa da questo lungo viaggio, dunque, De Martino, non solo sarà una persona diversa, ma avrà anche tante cose da raccontare, in primis al figlio Santiago. “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato" – racconta De Martino che poi svela che sta conoscendo l’Honduras non da turista ma da vero viaggiatore – “Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi". Un’esperienza bellissima ed emozionante, dunque, quella che sta vivendo Stefano De Martino che, per mesi, ha deciso di mettere da parte la danza.

