Striscia la notizia/ Ottimi ascolti: è il programma più visto dell’access prime time

Striscia la notizia torna questa sera martedì 13 marzo, alle 20.20 su Canale 5. Ficarra e Picone conducono la versione ridotta del tg satirico per lasciare spazio alla Champions League.

13 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, martedì 13 marzo, alle 20.20 su Canale 5 andrà in onda la versione ridotta di Striscia la notizia per lasciare spazio alla diretta della match di Champions League tra Roma-Shakhtar Donetsk, valido per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Aldo Serena. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone è stato il programma più visto dell’access prime time con un ascolto medio di 6.174.000 telespettatori e il 22.20% di share. Sul pubblico Striscia ha ottenuto il 24.58% di share. Alle 21.29, il programma ha registrato un picco di ascolti di oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori (7.613.083 telespettatori), pari al 27.06% di share. Sui social, il tg satirico è stato criticato per l’eccessivo spazio dedicato all’Isola dei famosi: “Io ho sempre amato e seguito #Striscia ma penso che quest’anno abbia davvero esagerato. Solo in 2 mesi ha distrutto la reputazione di Federica Panicucci e Alessia Marcuzzi (oltre che dell’intera produzione dell’#isola). Non è forse troppo azzardato per un po’ di share in più?”.

Il servizio di Stefania Petyx

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia è andato in onda il servizio di Stefania Petyx, che si è occupata dei ponti pericolanti di Porto Empedocle, in Sicilia. L’invita con il suo inseparabile bassotto ha mostratu le pessime condizioni delle quattro infrastrutture che circondano la città e la collegano alla vicina Agrigento: dal viadotto Spinola il cui arco portante è parecchio ammaccato, al ponte Salsetto i cui piloni stanno per cedere. Nonostante i lavori dell’Anas, il ponte Re versa nelle stesse condizioni. Infine il viadotto Manfredi, costruito su una necropoli paleocristiana, necessità di 30 milioni di euro per essere sistemato. Il ponte è stato chiuso creando disagi a un sacco di automobilisti agrigentini, che secondo quanto riportato dall’inviata di Striscia “hanno davvero paura ad attraversare la strada con le auto”.





© Riproduzione Riservata.