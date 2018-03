THE NEXT THREE DAYS/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 13 marzo 2018)

The next three days, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: Russell Crowe e Elizabeth Banks, alla regia Paul Haggis.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST RUSSELL CROWE E ELIZABETH BANKS

Il film The next three days va in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 21,15. Una pellicola americana del 2010 di genere thriller che è stata prodotta dalla Lionsgate assieme alla Fidelite Films e dalla Hwy61 con la regia di Paul Haggis il quale si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Jo Francis, le musiche sono state scritte dal celebre cantante Alberto Iglesias e Danny Elfmann, i costumi sono stati disegnati da Abigail Murray ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stephane Fontaine. Nel cast sono invece presenti tanti artisti piuttosto noti al grande pubblico come Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde, Brian Dennehy e Ty Simpkins. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE NEXT THREE DAYS, LA TRAMA DEL FILM

Lara è una giovane donna sposata con John, un docente universitario dal quale ha avuto un figlio al quale è stato dato il nome di Luke. La loro è un’esistenza felice fino a che la donna non viene condannata all’ergastolo per aver ucciso il proprio datore di lavoro. Lara si professa innocente e John le crede. L’uomo prova in ogni modo a scagionare la propria amata moglie ma tutte le prove sembrano essere contro di lei tant’è che i suoi tentativi di farla uscire si infrangono tutti miseramente. Dall’accaduto passano tre anni con John che si ritrova ad avere non poche difficoltà nella gestione del piccolo Luke ormai diventato di 6 anni ed inoltre ogni singolo giorno avverte la lontananza della moglie. Un giorno quando va a trovarla viene scosso dal fatto che Luke non vuole parlare con lei in quanto ormai la vede come una spietata assassina. Questo mortifica ovviamente anche Lara che all’interno della prigione tenta il suicidio provando a tagliarsi le vene. John a questo punto tenta nuovamente di trovare una soluzione legale alla vicenda ma tutto sembra portare alla colpevolezza della moglie. A questo punto, ormai disperato, John si rivolge a Damon Pennington, un criminale che nel corso della propria vita è riuscito a fuggire per ben sette volte dalla prigione tant’è che ha scritto un libro sull’argomento. Damon insegna a John tutto quello che c’è da sapere, cosa deve procurarsi invitandolo ad effettuare un attento studio di quelle che sono le dinamiche all’interno del carcere. Damon inoltre prova a convincerlo in quanto una volta evasi dal carcere per loro ci sarà da fare i conti con una vita perennemente in fuga. I tanti dubbi di John si polverizzano nel momento in cui viene a sapere del possibile trasferimento della moglie in un carcere nella parte Nord degli Stati Uniti. Si vede così costretto a stringere i tempi mettendo in atto un piano ben articolato che seppur tra mille difficoltà consentirà alla famiglia di riunirsi in America del Sud.

