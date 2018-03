THE SINNER/ Anticipazioni del 13 marzo 2018: nuovi ricordi scottanti per Cora

The Sinner, anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv su Premium Stories. Ambrose fa un ultimo tentativo e convince Cora a seguirlo nel club.

The Sinner, in prima Tv assoluta su Premium Stories

THE SINNER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Premium Stories di oggi, martedì 13 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di The Sinner, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Part VI". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mason (Christopher Abbott) ripensa ad alcuni momenti felici con Cora (Jessica Biel), subito dopo la nascita del loro unico figlio. Intanto, i notiziari continuano a parlare del caso per via delle indagini nei boschi. Il medico legale stabilisce infatti che lo scheletro è di una giovane donna, avvolto in una coperta su cui sono presenti delle macchie di sangue. I sospetti si concentrano subito su Cora. Nel passato, Cora e Phoebe (Nadia Alexander) cercano un appartamento per trasferirsi altrove. La sorella infatti trova degli spasimanti alla maggiore su internet, con l'obbiettivo che li derubi. Nel presente, Ambrose si unisce a Ann Farmer (Joanna Adler) della Polizia di Stato per scoprire la verità sul ritrovamento. Il primo interrogatorio non va bene e la detective inizia ad avere qualche certezza sulla colpevolezza di Cora. Ambrose invece crede che il corpo sia di Maddie (Danielle Burgess), l'ex fidanzata di JD (Jacob Pitts). Più tardi, Ambrose ritorna nei boschi per altre indagini e grazie ad un vecchio cartello scopre la presenza di un club privato.

Nelle stanze c'è la stessa carta da parati che ossessiona Cora. In quel momento, la Farmer propone un patteggiamento alla detenuta che comprende anche il secondo caso. In carcere, una seduta di preghiere con le altre detenute permette invece a Cora di avere un altro ricordo sull'uomo con il passamontagna. Dopo essere stato lasciato di nuovo dalla moglie, Ambrose inizia ad indagare su una vecchia denuncia collegata al club. Scopre inoltre che l'avvocato del locale è lo stesso di JD. La Farmer invece decide di agire secondo la sua strategia e fa arrestare la fidanzata di JD, che lo scagiona dalle accuse. Il Capitano inoltre inizia a dubitare della natura del rapporto fra Ambrose e Cora. Ore dopo, JD aggredisce il padre di Mason per vendicarsi dell'arresto della fidanzata. Nel passato, JD salva Cora da un possibile malintenzionato e la convince a seguirlo ad un party. Dopo aver ceduto alle sue parole, Cora ritorna a casa e scopre che Phoebe ha avuto una crisi perché l'ha creduta morta per tutta la notte. Nel presente, mentre la Farmer cerca di convincere Cora di essere colpevole della morte di Maddie, Ambrose si intrufola nel club di nascosto e viene scoperto. Intanto, Mason si presenta a casa di JD armato di pistola. Il Capitano scopre invece che il sangue ritrovato sulla coperta nei boschi è di Cora.

ANTICIPAZIONI DEL 13 MARZO 2018, EPISODIO 6 "PART VI"

Mason arriva a casa di JD troppo tardi: qualcun altro lo ha ucciso poco prima. Ambrose invece continua ad avere dei rapporti con l'amante, che di contro di spaventa per le sue richieste al limite del lecito. Il detective decide quindi di cercare delle prove che colleghino JD al club ed alla scomparsa di Maddie. Quest'ultima infatti non si vede dal quel 4 luglio del 2012, nello stesso periodo del blackout di Cora. Per riuscire a capirne di più sul club, Ambrose decide quindi di portare Cora nella struttura. Sulle prime però la donna sembra non ricordare nulla. Solo mentre si trovano sulla strada di ritorno ha un nuovo flashback e realizza che lo scantinato del Beverwyck è lo stesso in cui era stata tenuta prigioniera.

© Riproduzione Riservata.