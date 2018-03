THIS IS US 2/ Anticipazioni del 13 marzo 2018: le ultime ore di vita di Jack

This is us 2, anticipazioni del 13 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Che cosa ha scatenato l'incendio a casa di Jack e Rebecca? Ecco il particolare.

This Is Us 2, in prima Tv su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 marzo 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, intitolato "Super Bowl". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Jack (Milo ventimiglia) convince Kevin (Justin Hartley) a smetterla di piangersi addosso e seguire il resto della famiglia al centro commerciale. Nel presente, Beth (Susan Kelechi Watson) perde un'importante occasione di lavoro e spinge Randall (Sterling K. Brown) ad andare ad un colloquio promettente. Kevin invece preferisce trasferirsi da Rebecca (Mandy Moore) per recuperare il loro rapporto, anche se la presenza di Miguel (Jon Huertas) lo disturba ancora. Dopo aver confidato i propri fallimenti al gruppo, Kate (Chrissy Metz) si lascia convincere da Madison (Caitlin Thompson) ad andare insieme per negozi e scegliere il suo abito di nozze. Nel passato, Kevin e Jack incontrano Miguel e decidono di andare insieme a mangiare qualcosa.

Randall invece incontra una ragazza che gli piace, ma non riesce a darle un regalo che ha preparato per lei. Nel presente, Randall recupera da un vicino di William (Ron Cephas Jones) alcuni oggetti del padre e trova anche una poesia che ha scritto ad una vicina di casa di cui era innamorato. Nel passato, Kevin e Randall scoprono che Jack ha abbandonato il suo sogno di fondare una casa di costruzioni per garantire ai figli un futuro. Nel presente, Kevin entra in contrasto con Miguel e gli ricorda che era Jack il marito di Rebecca, non lui. Nel frattempo, Kate scopre che Madison soffre di bulimia, mentre Randall riceve informazioni sul padre. Kevin alla fine decide di chiedere scusa a Miguel e scopre che il suo amore per Rebecca è nato diversi anni dopo la morte di Jack. Randall invece scopre che William in realtà parava di Billy Holiday nella sua poesia, per via di un poster che osservava ogni giorno dalla finestra di casa. Decide così di acquistare il complesso in cui viveva William con la moglie. Nel passato, Kate perde tanti kg ed arriva alla sua taglia perfetta, ma si accorge di amare quella voce interiore che le riserva solo cattiverie. Rebecca e Jack invece discutono della possibilità di avviare la ditta di costruzioni, ma non ricordano di aver dimenticato di comprare le pile per il rilevatore antifumo.

ANTICIPAZIONI DEL 13 MARZO 2018, EPISODIO 13 "SUPER BOWL"

E' circa il 1980 quando Jack riceve in regalo da una coppia di anziani vicini, appena trasferita nel quartiere, un fornello con un interruttore difficile da azionare. Quasi vent'anni più tardi, Jack e Rebecca assistono al Super Bowl in tv mentre Kevin si trova a casa di Sophie e Randall ha un appuntamento romantico. Kate invece sta facendo il suo provino per un'audioteca, grazie ad una registrazione di Jack. Nel presente, Randall e Beth comprano il vecchio palazzo in cui viveva William e Kevin li aiuta a fare le prime riparazioni. In seguito ad un'infestazione di scarafaggi sono tuttavia costretti ad uscire per lasciare agire gli specialisti. Nel frattempo, Toby inizia a premere perché adottino un cane e Kate si lascia convincere. In seguito, Kevin riceve il pendente del padre perso in precedenza. Nel passato, l'interruttore del vecchio fornello ha un guasto e provoca un incendio nella casa dei Pearson.

