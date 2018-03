UNA VITA/ Anticipazioni 13 marzo: Cayetana rischia di essere internata in manicomio

Anticipazioni Una Vita, puntata 13 marzo: dopo la sfuriata in sartoria, Cayetana viene ricoverata in ospedale. Presto avrà luogo il trasferimento in manicomio?

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La telenovela Una vita torna oggi su Canale 5 dalle ore 14:10, riprendendo dal duro faccia a faccia tra Ursula e Cayetana alla sartoria. Dopo essere venuta a sapere che la sua ex governante ha organizzato una riunione del patronato senza chiamare in causa né lei né Teresa, la dark lady si scaglierà duramente contro la donna. Confermerà quindi di non essere ancora completamente guarita, motivo per cui interverranno le guardie che la porteranno ancora una volta in ospedale per placare il suo nuovo raptus di pazzia. Ma le cose potrebbero mettersi molto male per Sotelo Ruz, che rischierà ora di essere internata in manicomio. La custodia assegnata a Teresa, infatti, potrebbe non bastare, soprattutto ora che la maestra apparirà sempre più coinvolta dai suoi sentimenti per Mauro. Il primo a rendersi conto sarà proprio Fernando, che sorprenderà i due innamorati per strada, intenti a scambiarsi un bacio appassionato.

Una Vita: Celia aiuta Cruz nel suo nascondiglio

Altri importanti avvenimenti terranno banco nella puntata di Una Vita di oggi. In essa, Felipe cercherà di farsi perdonare da Celia e organizzerà per lei una romantica cena alla quale però la moglie non si presenterà. La donna infatti non avrà nessuna intenzione di concedere una seconda possibilità al marito che l'ha tradita e umiliata con Huertas, la domestica dei Palacios. Non solo, Celia apparirà sempre più attratta da Cruz, il malvivente che ha tenuto in ostaggio gli abitanti di Acacias 38 e che ora sarà costretto a nascondersi per non essere arrestato. Dopo averlo aiutato a recupare uno dei suoi oggetti personali a casa dei Valverdi, Celia lo raggiungerà nel suo covo portandogli del cibo. Ma i problemi per Felipe non finiranno qui: da un confronto con Casilda, Huertas verrà a sapere del suicidio di Herminia, l'amante dell'avvocato. Deciderà di usare tale informazione a proprio vantaggio?

