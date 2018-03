Un posto al sole/ Anticipazioni 13 marzo: la difficile decisione di Diego

13 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Già da qualche settimana, le trame di Un posto al sole concedono ampio spazio ai sentimenti sempre più profondi sbocciati tra Rossella e Diego. La giovane studentessa è stata vicina all'amico durante il difficile periodo della sua malattia anche se lui ha cercato in tutti i modi di respingerla, per evitare inutili sofferenze al fratello Patrizio. Ma questa situazione potrebbe giungere alla svolta nella puntata odierna, che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, accadrà qualcosa che costringerà Diego a fare i conti con i suoi sentimenti per Rossella una volta per tutte. Il figlio di Raffaele dovrà infatti prendere una decisione molto importante: di cosa si tratterà? Le novità non mancheranno anche per quanto riguarda il più caro amico di Patrizio e Rossella: Vittorio, sempre più innamorato di Anita, non saprà come comportarsi dopo avere scoperto la verità sul rapporto della ragazza con Luca Grimaldi...

Un posto al sole: una buona notizia per Elena

Nell'episodio di Un posto al sole di ieri, Elena ha fatto ritorno a Napoli per la prima volta dopo il furto dei quadri. Si è presentata in uno studio legale, portando il suo curriculum nella speranza di essere assunta e oggi apprenderà la decisione del suo possibile nuovo datore di lavoro. E finalmente, anche per lei, ci sarà spazio per una buona notizia: dopo tanti alti e bassi, anche la figlia di Marina riuscirà a trovare un lavoro stabile? Nel frattempo, a Palazzo Palladini una coppia atttaverserà una piccola crisi, una novità per un rapporto diventato una costante da anni. L'arrivo di Emanuele ha scatenato la gelosia di Michele, per nulla felice di vedere la moglie tanto vicina all'editor. E per il giornalista potrebbe arrivare il momento di dimostrare di tenere molto a Silvia: quale sarà la sua prossima mossa?

