Uomini e Donne/ Gemma Galgani ritrova il sorriso: il sogno dei fan per Tina (Trono Over)

13 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Dopo aver detto ufficialmente addio a Giorgio Manetti, indubbiamente l’uomo che ha amato di più da quando è una dama del trono over di Uomini e Donne, ma anche il cavaliere che più l’ha fatta soffrire, Gemma Galgani ha finalmente recuperato il sorriso. La dama, non avendo alcuna intenzione di lasciare il programma di Maria De Filippi senza amore, sogna anche di vestire i panni di opinionista per il trono di Tina Cipollari che già si è opposta alla richiesta. Anche sui social, la dama appare decisamente più serena e felice. “Oggi mi sento così!!! Scherzosa, solare, birichina, calorosa”, scrive la Galgani che ha dovuto affrontare dei momenti decisamente duri nel corso degli ultimi mesi. Lo scontro con Giorgio Manetti con cui sperava di poter ricostruire un rapporto d’amore le hanno spezzato il cuore, ma Gemma, sempre ottimista e speranzosa, è pronta a tuffarsi in tante nuove conoscenze. E chissà che per lei Maria De Filippi non pensi ad un trono vero e proprio come fatto con Tina Cipollari.

IL SOGNO DEI FAN PER TINA CIPOLLARI

Il percorso da tronista di Tina Cipollari è ufficialmente cominciato con l’arrivo dei primi corteggiatori, decisamente giovani rispetto alla richiesta fatta dalla bionda opinionista che aveva chiesto alla redazione di Uomini e Donne pretendenti dai 50 agli 85 anni. Nessuno dei corteggiatori che si sono presentati alla corte di Tina hanno conquistato le sue attenzioni e i fans, sui social, sognano l’arrivo in studio di Chicco Nalli. Tina e l’ex marito si conobbero e innamorarono proprio nello studio di Uomini e Donne. Oggi che la loro separazione è finita, i fans non smettono di sperare di vederli nuovamente insieme e c’è chi sogna di vedere Chicco scendere le scale per consegnare la rosa rossa alla Cipollari e cominciare a corteggiarla ufficialmente. Un sogno che, al momento resterà tale. Pur essendo rimasti in ottimi rapporti per il bene dei figli, Tina e Chicco hanno ormai intrapreso strade diverse.

