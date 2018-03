Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anteprima: Nicolò Brigante alle strette (13 marzo)

Uomini e Donne, oggi 13 marzo 2018 in onda il trono Classico. Nilufar Addati in lacrime dopo l'addio dei suoi corteggiatori, Nicolò Brigante vicino alla scelta

13 marzo 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Un martedì ancora ricco di sorprese e scontri quello di Uomini e Donne. Va in onda oggi la seconda parte del trono classico che riparte dalle grandi difficoltà di Nilufar Addati. Giordano è furioso con la corteggiatrice e va via ed è seguito da Nicolò Ferrari. Intanto si procede con il trono di Mariano Catanzaro. Il tronista, come svela il Vicolo delle News, ha baciato altre corteggiatrici, cosa che fa infuriare Federica che lascia lo studio. Mariano, solo dopo le spinte di Maria De Filippi, esce a riprenderla. Dopo l'uscita di Mariano Catanzaro, si passa al trono di Nicolò Brigante che è andato a Firenze con Marta Pasqualato. Un'esterna romantica e ricca di emozioni e che porta la ragazza in studio a dichiarare di essere pronta a tutto pur di conquistare Nicolò e "portarselo a casa".

NILUFAR IN LACRIME: NICOLO' E GIORDANO VANNO VIA

L'entusiasmo di Marta sfuma però quando va in onda l'esterna di Nicolò Brigante con Virginia Stablum. Prima vediamo la loro discussione nel backstage, dopo l'uscita della corteggiatrice, poi l'esterna. Il tronista l'ha portata a Catania a conoscere i nonni, incontro molto emozionante che in studio scatena gli applausi del pubblico e la battuta di Gianni Sperti a Nicolò "Se non scegli lei ti meriti le corna fuori". Parola che fanno infuriare Marta che non ci sta, ma la corteggiatrice viene accusata duramente sia da Gianni che da Tina Cipollari. Intanto rientra Nilufar, uscita per riprendere Giordano che non rientra, ma va via anche Nicolò Ferrari. La tronista sbotta e dichiara che questo percorso la sta facendo stare davvero male, cosa che suscita critiche in studio. (Clicca qui per il video anteprima)

