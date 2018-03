Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini: gli indizi della mamma (Trono Classico)

13 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è sempre più vicina alla scelta. La tronista napoletana di Uomini e Donne è divisa tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Se fino a qualche puntata fa il pubblico era pronto a scommettere sulla scelta del secondo a causa dell’atteggiamento ambiguo di Lorenzo, da qualche giorno le cose sono notevolmente cambiate. A testimoniarlo sono alcuni indizi lasciati dalla mamma della tronista. Come svela il Vicolo delle News, infatti, la mamma di Sara ha lasciato diversi like ai commenti degli utenti che fanno il tifo per Lorenzo. La madre della tronista napoletana, dunque, ha un debole per Lorenzo. Tra il corteggiatore e Sara c’è indubbiamente una grande attrazione fisica. Il loro rapporto, però, è caratterizzato anche da accese discussioni e dalla scarsa fiducia che la Affi Fella nutre nei confronti di Lorenzo. Le premesse per una scelta sicura, dunque, ancora non ci sono. La madre della napoletana, però, sembra si sia convinta della sincerità di Riccardi al punto da svelarsi sui social. Già in passato, però, altri genitori di tronisti si erano sbilanciati per poi essere smentiti dalla scelta finale. Andrà così anche stavolta?

NILUFER ADDATI, LA SCELTA E’ ANCORA LONTANA

Scelta decisamente più lontana per Nilufar Addati. La giovane tronista di Uomini e Donne ha un debole per Lorenzo Riccardi che, tuttavia, sembra avere una preferenza per Sara Affi Fella. Escluso Lorenzo, il corteggiatore a cui Nilufar si è avvicinata di più è senza dubbio Giordano Mazzocchi che, tuttavia, stanco dell’atteggiamento della tronista nei confronti di Lorenzo, ha deciso di lasciare lo studio. Il tutto è avvenuto nel corso dell’ultima puntata quando, di fronte alla sorpresa fatta dalla Addati a Riccardi, furioso, Giordano ha lasciato lo studio. Nel corso dell’ultima registrazione, la tronista, secondo le anticipazioni che circolano sul web, non sarebbe andata a riprendere Giordano. Il percorso di Mazzocchi nel programma di Maria De Filippi sembra giunto al capolinea. Sui social, infatti, Giordano cita una frase del film Blow con Johnny Depp e scrive: “Ho smesso di rimanerci male quando ho cominciato a non vedere più gli altri come treni da prendere al volo, ma sentirmi io stesso un treno che viaggia, e chi vuole sale”.

