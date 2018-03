VERONICA MAYA / “La mia vita è un allegro caos” (Stasera tutto è possibile)

Veronica Maya ospite nel comedy show di casa Rai, Stasera tutto è possibile. La sua nuova vita fatta di impegni scolastici dei suoi bambini e di attività pomeridiane.

13 marzo 2018

Veronica Maya a Stasera tutto è possibile

La nota conduttrice Rai Veronica Maya è ospite nell’ultimo appuntamento stagionale con il comedy show, Stasera tutto è possibile. Affiancata da altri ospiti come Stefano Bettarini, Giorgia Palmas, Maurizio Mattioli a tanti altri e sotto la guida di Amadeus proverà a giocare con la Stanza Inclinata, con prove e sketch esilaranti dove la spontaneità e l’improvvisazione la faranno da padrone. Veronica Maya è tornata in televisione solo recentemente dopo aver trascorso un lungo periodo di assenza, tuttavia l’ex presentatrice di Verdetto Finale, Linea Verde e Uno Mattina estate nonché di ben dieci edizioni dello Zecchino D’oro, non si è data per vinta ma ha accettato questa pausa come un’opportunità per fare altro. Intervistata dal portale Mille e una Donna, Veronica Maya ha spiegato come l’incidente osè con il vestito durante una puntata di Tale e Quale non le ha precluso la carriera televisiva in Rai ma che piuttosto è stata vittima di cattiva informazione: “La Rai non mi ha allontanato dopo quell’incidente. A “Verdetto” ero già stata sostituita prima della mia partecipazione a “Tale e Quale Show” e non dopo. Il mio contratto con la Rai era già scaduto nell’estate precedente e quindi già dall’epoca avevo iniziato a lavorare a programma e non più con contratto annuale. In più, dopo una decina i giorni dall’incidente, ho condotto “Lo Zecchino D’Oro” e ti assicuro che se ci fosse stato un pregiudizio da parte della Rai non avrei potuto assolutamente farlo. Di lì a poco condussi anche gli speciali di Natale e un concerto istituzionale il giorno dell’Epifania.

Poi, mano a mano, si andò a esaurire l’opportunità di fare dei programmi: mi avevano offerto “Linea Bianca” ma non so sciare e rifiutai. In pratica è è accaduto questo: dopo sei anni di “Verdetto finale”, anche se mi può essere dispiaciuto lasciarlo, ci sta che la rete abbia deciso di cambiare la conduzione. Non ci vedo niente di male. Magari le modalità avrebbero potuto essere migliori ma non è che mi attacco ai programmi pensando di fare tutta la vita la stessa cosa. Dopo sei anni mi sta anche bene fare altro. Così, se a un certo punto non c’è un programma per me e mi chiama Agon Channel offrendomi un’opportunità di lavoro, io ci vado. Ho famiglia, campo di questo lavoro e se ho un’ottima offerta in un momento in cui Rai1 non ha niente per me, la prendo”.

VERONICA MAYA: “NON BISOGNA SEMPRE STARE IN TV PER FARSI RICORDARE DAL MONDO”

Nella stessa intervista Veronica Maya ha spiegato come è ora la sua vita: “Ho lavorato fino a qualche mese fa con due programmi che sono stati un bell’impegno. E poi non devi stare sempre in tv per farti ricordare dal mondo. C’è un tempo per tutto. “Verdetto” l’ho fatto per 6 anni e non farlo più mi ha consentito di cantare e di fare cose un po’ più leggere. Io in tv ho sempre fatto cose istituzionali, programmi per bambini e per famiglie. Ma anche giocare e vestire altri panni è bello. Io d’altra parte nasco come ballerina e attrice. Ci vuole coraggio per fare cose diverse. Oltre che coraggio per non cadere in tentazione quando la tv non ti chiama. Mi è capitato che la tv mi abbia chiesto di fare delle cose che non mi andavano. Se ti dico tutti i programmi cui ho rinunciato negli ultimi due anni. Ora invece si corre. Con tre bambini piccoli vivi di incastri tra i vari impegni scolastici e le attività pomeridiane, oltre a quelli di coppia e a quelli mondani. Con Riccardo, che ha 6 anni, Tancredi, che ne ha 4, e Katia, che ne ha 2, la mia vita è più che altro un allegro caos”.

